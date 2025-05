Wygląda zwyczajnie, ale ma supermoc. Ten pojazd usuwa zagrożenie z powietrza

Zintegrowany z pojazdem system Falcon Shield to modułowa platforma CUAS, wykorzystująca radar 360 stopni, głowice elektrooptyczne, kamery termowizyjne i dalmierze laserowe. Dzięki algorytmom opartym na AI Falcon Shield potrafi automatycznie klasyfikować zagrożenia i przekazywać dane do systemów dowodzenia. Pozwala to na łatwą neutralizację dronów.