Chiny pokazują nowe drony udające ptaki. Łatwo się pomylić

Chińska prezentacja na CMITE 2025 sugeruje jedno – przyszłość pola walki należy do dronów, których nikt nie zauważy, dopóki nie będzie za późno. Ornitoptery udające dzikie ptaki i mikrodrony zdolne do przenoszenia ładunków wybuchowych to przykład technologicznej adaptacji do walki asymetrycznej. Zamiast inwestować w coraz większe maszyny, Pekin rozwija małe, trudne do wykrycia, ale wysoce funkcjonalne systemy, które mogą zrewolucjonizować sposób prowadzenia operacji rozpoznawczych i uderzeniowych. Jeśli te koncepcje znajdą zastosowanie bojowe, to dron udający mewę czy innego ptaka może stać się bardziej niebezpieczny niż niejeden bombowiec.