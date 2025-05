Chiński superdron wchodzi do akcji. Latające gniazdo z bronią

Już w czerwcu Chiny rozpoczną próby jednego z najbardziej nietypowych bezzałogowców ostatnich lat. Jiutian SS-UAV to nie tylko dron – to powietrzny statek-matka, zdolny przenieść nawet sto mniejszych maszyn bojowych i rozproszyć je nad celem niczym cyfrowe osy. Dla chińskiej armii ma być to sposób na tanie, zdalne i trudne do zatrzymania uderzenie. Dla świata – sygnał, że przyszłość wojny będzie bezzałogowa, ale wciąż brutalnie skuteczna.