Przerobili legendarny czołg na działo przeciwlotnicze. Będzie niszczył drony

Ten kaliber może nie brzmi imponująco, ale to, co potrafi, robi wrażenie. Skuteczny zasięg rażenia to 4 do 5 km, a szczytowa szybkostrzelność może sięgnąć nawet 1000 strzałów na minutę. Standardowo wynosi jednak około 200, co pozwala oszczędnie gospodarować amunicją i zwiększyć precyzję ognia.