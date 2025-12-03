Odkurzacze wet&dry za pół ceny. MOVA ma genialne promocje

Ładowanie...

Urządzenie typu wet&dry łączy w sobie funkcję odkurzania i mycia podłogi. To najlepsze, co wymyślił świat (oprócz robotów sprzątających), bo zamiast jeżdżenia po mieszkaniu dwa razy, wystarczy raz i mamy porządek.

Drugi argument na ich korzyść jest taki, że już nie trzeba biegać ze – za przeproszeniem – szmatą – gdy coś nam się rozleje. I nie jest istotne czy to woda, napój czy jajko. Takie urządzenie poradzi sobie z każdym z nich. Sprawdźmy, co oferuje MOVA, bo jest grubo.

MOVA M50 Ultra

MOVA M50 Ultra to najpotężniejszy odkurzacz wet&dry w ofercie producenta. Siła ssania wynosząca maksymalnie 22 000 Pa sprawi, że urządzenie poradzi sobie zarówno z zabrudzeniami suchymi, jak i rozlanymi płynami. Wyróżnikiem tego modelu jest robotyczne ramię, które opuszcza się i przesuwa w bok, zagarniając brud, gdy czyścimy przy krawędziach. Specjalna składana rączka urządzenia umożliwia wygodne sprzątanie pod meblami – już nie trzeba kucać, żeby dostać się w trudniej dostępne miejsca.

Prowadzenie odkurzacza ułatwia inteligentny system wspomagania napędu kół, który sprawi, że nie zmęczymy się podczas pracy. Samo sprzątanie jest niezwykle przyjemne, bo sprzęt automatycznie dozuje środek czyszczący, a po zakończeniu czyszczenia i odstawieniu go na stację dokującą najpierw umyje szczotkę w temperaturze 100 stopni Celsjusza, a następnie ją wysuszy w 90 stopniach C. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni i brzydkich zapachów.

Odkurzacz może pracować przez 40 minut w trybie inteligentnym. Wewnętrzny grzebień zapobiega nawijaniu włosów.

MOVA M50 Ultra kosztuje poza promocją 2599 zł. Teraz można go nabyć 35 proc. taniej.

MOVA X4 Pro

Kolejną propozycją jest model MOVA X4 Pro. Umyjemy nim podłogę gorącą wodą o temperaturze 80 stopni Celsjusza. Podobnie jak we wcześniej wymienionym urządzeniu, po pracy rolka zostanie umyta w 100-stopniowej wodzie i wysuszona w 90 stopniach C. Co istotne, stacja dokująca nie wymaga siłowania się z urządzeniem – nie trzeba go podnosić i obracać w celu dokowania.

MOVA X4 Pro również charakteryzuje się wysoką maksymalną siłą ssania rzędu 20 000 Pa. System zapobiegający plątaniu się włosów zabezpieczy przed koniecznością czyszczenia z nich urządzenia. Odkurzacz możemy położyć płasko, dostaniemy się wówczas pod fotele lub inne meble.

Na uwagę zasługuje również funkcja SpotHeat – czyli punktowe usuwanie uporczywych zabrudzeń dzięki rozpyleniu na nie gorącej wody pod ciśnieniem. Odkurzacz może pracować do 45 minut na jednym ładowaniu.

Regularna cena modelu MOVA X4 Pro wynosi 2199 zł. Obecnie jest on oferowany o 41 proc. taniej.

MOVA K30 Mix i MOVA K30

MOVA K30 Mix ma niesamowitą supermoc. Z jednej strony jest to regularny odkurzacz typu wet&dry do sprzątania na mokro. Z drugiej, wystarczy kilka kroków, by zamienić go w zwykły odkurzacz pionowy, którym wyczyścimy dom na sucho. Zresztą nie taki zwykły, bo odkurzymy nim nie tylko dywan, ale dzięki mini-elektroszczotce zajmiemy się również meblami tapicerowanymi. Ssawka uniwersalna pozwoli posprzątać pajęczyny w rogach pokoju, a z końcówką z miękkim włosiem możemy odkurzać meble.

MOVA K30 Mix to urządzenie, które sprawia, że nie będziemy potrzebować kilku sprzętów do porządków domowych. Charakteryzuje się dużą maksymalną siłą ssania rzędu 18 000 Pa. Posprzątamy nim (także w trybie na mokro) pod meblami dzięki systemowi lie-flat. Po sprzątaniu szczotka zostanie wypłukana i wysuszona gorącym powietrzem.

Poza promocją MOVA K30 Mix kosztuje 1749 zł. Teraz jest dostępny o 43 proc. taniej.

MOVA K30 to odkurzacz wet&dry bliźniaczy pod względem specyfikacji. Różni się od modelu Mix tym, że nie ma tu możliwości zamiany go w zwykły odkurzacz pionowy do sprzątania na sucho. Otrzymamy tu wszystkie funkcje mokrego odkurzania z systemem lie-flat czy stacją samoczyszczącą z podwójną rotacją szczotki i suszeniem ciepłym powietrzem.

Regularna cena odkurza MOVA K30 wynosi 1519 zł. W promocji jest dostępny 47 proc. taniej.

MOVA K10 Pro i K10

MOVA K10 Pro i K10 to bardzo podobne modele. Widać to po wyjęciu z pudełka. Oba cechują się lekką konstrukcją i ważą niecałe 4 kg. W obu znajdziemy pojemne zbiorniki na wodę czystą (890 ml) i brudną (600 ml). Ich szczotki obracają się z prędkością 120 tys. obrotów na minutę i sprzątniemy nimi zaledwie 6 mm od krawędzi. Czym zatem się różnią?

Model K10 Pro ma silnik o większej maksymalnej mocy ssącej rzędu 15 000 Pa. Urządzenie potrafi też automatycznie wykrywać zabrudzenia.

Model K10 Pro kosztuje 1299 zł, ale w promocji można go kupić 46 proc. taniej. Z kolei odkurza MOVA K10 wyceniony został na 869 zł, ale teraz obniżono cenę o 43 proc.

Rafał Gdak 03.12.2025 09:00

Lokowanie produktu : MOVA

Ładowanie...