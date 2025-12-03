LEGO składa puchar FIFA. Kibice dostają prezent marzeń

Ładowanie...

Piłkarskie emocje powoli zaczynają rosnąć, bo do pierwszego gwizdka na boiskach Ameryki Północnej zostało już niewiele czasu. Mistrzostwa Świata 2026 zbliżają się wielkimi krokami, a globalne marki szykują się do walki o uwagę kibiców. Wygląda na to, że tym razem duński gigant z Billund nie zamierza stać z boku i planuje mocno zaznaczyć swoją obecność, oferując fanom coś więcej niż standardowe zabawki.

Złoto na półce kibica

Współpraca startuje z wysokiego C. Na pierwszy ogień idzie zestaw LEGO Editions Oficjalny Puchar Świata FIFA 43020. To w pełni odwzorowany model najważniejszego piłkarskiego trofeum w skali 1:12. Projektanci postawili na realizm, dzięki czemu kibice mogą postawić na półce "złoty" puchar i poczuć atmosferę turnieju jeszcze przed jego rozpoczęciem.

Konstrukcja robi wrażenie wielkością, bo składa się aż z 2842 elementów. Co ciekawe, zestaw wyróżnia się niespotykaną dotąd w historii firmy liczbą złotych części. Wykorzystano tu dwa rodzaje wykończenia: elementy lakierowane bębnowo oraz formowane detale, aby jak najlepiej oddać blask oryginału.

Model kryje w sobie kilka niespodzianek dla kolekcjonerów. W górnej części konstrukcji, przedstawiającej glob ziemski, znajduje się ukryta scena, którą można odsłonić. Na podstawie umieszczono też drukowaną tabliczkę z listą wszystkich triumfatorów mundialu od 1974 r.

LEGO Editions Oficjalny Puchar Świata FIFA 43020 - cena i dostępność

W pudełku znajdziemy również ekskluzywną minifigurkę z oficjalnym brandingiem, która trzyma w dłoniach miniaturową wersję pucharu FIFA. Całość ma wymiary ponad 36 cm wysokości, więc będzie widocznym elementem wystroju pokoju każdego fana futbolu. Za przyjemność zbudowania tego trofeum trzeba będzie zapłacić 799 zł.

Duńczycy zapowiadają, że premiera modelu to dopiero początek atrakcji i produktów zaplanowanych na cały 2026 rok. Puchar trafi do szerokiej sprzedaży w sklepach stacjonarnych i online 1 marca, ale niecierpliwi mogą zamawiać go w przedsprzedaży na stronie producenta już teraz.

Trudno uwierzyć, że tak duża umowa partnerska skończy się na jednym, choćby najbardziej efektownym trofeum. W przeszłości widzieliśmy już stadiony z klocków (jak Old Trafford czy Camp Nou), ale potencjał tej współpracy wydaje się znacznie większy. Możemy się spodziewać, że wkrótce zobaczymy kolejne zapowiedzi wykraczające poza architekturę. Może doczekamy się nowej, szczegółowej piłki meczowej z klocków technicznych albo specjalnej serii figurek z legendami futbolu? Czas pokaże, co jeszcze LEGO trzyma w zanadrzu na ten mundial.

Oliwier Nytko 03.12.2025 12:01

