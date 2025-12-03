REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Galaxy Buds 4 z nową konstrukcją. W podróży to będzie złoto

Galaxy Buds 4 zyskają konstrukcję z pałąkiem i gest do tłumaczenia rozmów bez telefonu. Kod One UI 8.5 zdradza, że Samsung stawia na ergonomię i funkcje AI.

Oliwier Nytko
Galaxy Buds 4 z nową konstrukcją. W podróży to będzie złoto
REKLAMA

Słuchawki Samsunga od lat utrzymują się w czołówce konsumenckiego audio, zapewniając użytkownikom Androida stabilne połączenie i wysoką funkcjonalność. Koreański producent porzucił eksperymenty z nietypowymi kształtami na rzecz ergonomii i efektywnego wygłuszania otoczenia.

Warto pamiętać, że za brzmieniem serii Galaxy Buds stoi potężne zaplecze inżynieryjne. Samsung jako właściciel grupy Harman International ma bezpośredni dostęp do technologii marek takich jak JBL, Harman Kardon czy Infinity. To właśnie inżynierowie z AKG często odpowiadają za finalne strojenie sprzętu, dzięki czemu gigant korzysta z dekad doświadczenia w branży audio, zamiast budować wszystko od zera.

REKLAMA

Wyciekł wygląd Galaxy Buds 4

Redakcja Android Authority dotarła do grafik ukrytych w testowej wersji nakładki One UI 8.5, które ujawniają wygląd nadchodzącego modelu bazowego. Galaxy Buds 4 przejmą stylistykę znaną z wersji Pro, co oznacza odejście od zwartej bryły na rzecz konstrukcji z charakterystycznym pałąkiem. Główną różnicą wizualną będzie brak silikonowych końcówek w tańszym wariancie, co sugeruje konstrukcję typu otwartego, jak w podstawowych AirPodsach.

Oba modele, zarówno podstawowy, jak i Pro, mają otrzymać wykończenie przypominające szczotkowany metal. Ujednolicenie wyglądu całej linii produktów staje się faktem. Widać wyraźnie, że Samsung stawia na spójność wizualną swojego portfolio, nawet jeśli oznacza to mocne zbliżenie się do rozwiązań stylistycznych spopularyzowanych przez Apple.

Inspiracje konkurentem z Cupertino nie kończą się na wyglądzie, ale dotyczą także sterowania. Najnowsze doniesienia wskazują na wprowadzenie fizycznego gestu uszczypnięcia i przytrzymania pałąków obu słuchawek jednocześnie. Ma to być sposób na wywołanie konkretnych funkcji bez konieczności sięgania po smartfon.

Najciekawszą nowością powiązaną z tym gestem jest tryb „Interpreter”. Fragmenty kodu wyjaśniają, że uszczypnięcie obu słuchawek uruchomi tłumaczenie rozmowy w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownik będzie mógł korzystać z asystenta językowego w sposób bardziej dyskretny i naturalny, pomijając etap odblokowywania telefonu i szukania odpowiedniej aplikacji.

Premiera Galaxy Buds 4 spodziewana jest w przyszłym roku, prawdopodobnie przy okazji debiutu serii smartfonów Galaxy S26.

REKLAMA

Krok w dobrą stronę

Mimo dyskusji o oryginalności designu, zmiana konstrukcji na taką z łodygą (?) to dobra wiadomość. Taka budowa zazwyczaj przesuwa mikrofon bliżej ust, co znacząco poprawia jakość rozmów telefonicznych. Jeśli Samsung połączy ten ergonomiczny kształt ze swoimi przetwornikami i strojeniem od AKG, otrzymamy produkt kompletny.

Szczególnie obiecująco zapowiada się szybki dostęp do tłumacza. Konieczność wyciągania telefonu zawsze stanowi barierę w płynnej konwersacji w obcym języku. Możliwość aktywacji tej funkcji jednym gestem bezpośrednio na słuchawce sprawia, że technologia staje się mniej inwazyjna. Jeśli system zadziała sprawnie, nowe Budsy mogą okazać się przydatnym narzędziem dla osób podróżujących.

REKLAMA
Oliwier Nytko
03.12.2025 07:51
Tagi: przeciekiSamsungSłuchawkizestawy słuchawkowe
Najnowsze
6:51
Poczta Polska nie umiera. Rząd ma plan
Aktualizacja: 2025-12-03T06:51:00+01:00
6:48
Wysokie ceny pamięci to dopiero początek. Idzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-12-03T06:48:00+01:00
6:38
Perseverance słyszy pioruny, których nie widać. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-12-03T06:38:00+01:00
6:34
Stworzyli gaz, który nie zna tarcia. "Łamie prawa termodynamiki"
Aktualizacja: 2025-12-03T06:34:00+01:00
5:23
Zrobili beton ze ścieków. Jest lepszy niż ten z twojego domu
Aktualizacja: 2025-12-03T05:23:00+01:00
20:12
Wiedźmin 4 to dopiero początek. W planach trzy gry
Aktualizacja: 2025-12-02T20:12:32+01:00
18:45
Samsung szykuje ulepszenia. Galaxy S26 będzie świetny
Aktualizacja: 2025-12-02T18:45:36+01:00
18:41
Tak zadbasz o swój dom. Podali proste rozwiązania
Aktualizacja: 2025-12-02T18:41:43+01:00
18:40
Polska tworzy autonomicznego robota wojskowego. Unia dołożyła kasę
Aktualizacja: 2025-12-02T18:40:42+01:00
17:58
Windows 11 z potężnym błędem. Miłego logowania
Aktualizacja: 2025-12-02T17:58:34+01:00
17:54
Boją się 30-metrowej rury. Obawiają się 5G pod sklepem
Aktualizacja: 2025-12-02T17:54:14+01:00
17:07
mObywatel z wielką nowością. Donald Tusk: "na to wszyscy czekali"
Aktualizacja: 2025-12-02T17:07:44+01:00
16:39
YouTube Recap 2025 już tu jest. Będzie na bogato
Aktualizacja: 2025-12-02T16:39:19+01:00
16:37
Wyprodukujemy najsilniejszy materiał wybuchowy. Powstanie nowa fabryka
Aktualizacja: 2025-12-02T16:37:32+01:00
16:36
Fortnite odpalisz teraz dla paneli o nowych technologiach. Na żywo
Aktualizacja: 2025-12-02T16:36:11+01:00
15:58
Zatrzymali awaryjnie pociąg. Winna nazwa hotspotu
Aktualizacja: 2025-12-02T15:58:25+01:00
15:41
Twórcy ChatGPT boją się o przyszłość. Czerwony alarm
Aktualizacja: 2025-12-02T15:41:31+01:00
15:28
Windows 11 oślepia użytkowników. Microsoft: ups
Aktualizacja: 2025-12-02T15:28:01+01:00
15:22
Mikołaj przyjechał w tym roku czołgiem. Żołnierze musieli być grzeczni
Aktualizacja: 2025-12-02T15:22:46+01:00
15:12
Najlepsze prezenty dla dzieci na Święta. Efekt "wow" gwarantowany
Aktualizacja: 2025-12-02T15:12:40+01:00
13:56
Prezent dla Niej na Święta. Jedna lista i wiesz, co kupić
Aktualizacja: 2025-12-02T13:56:05+01:00
13:47
Ostateczny dowód wyższości iPhone'a nad Androidem. Dua Lipa rozstrzygnęła wojnę
Aktualizacja: 2025-12-02T13:47:54+01:00
13:26
SMS-y nawet gdy nie ma zasięgu? Dla nich to nie problem
Aktualizacja: 2025-12-02T13:26:08+01:00
13:23
Jaki smartwatch na święta? Nasz przewodnik po najlepszych modelach
Aktualizacja: 2025-12-02T13:23:08+01:00
12:54
Projektory na prezent i dla dziecka, i dla rodziców. Czyli jakie?
Aktualizacja: 2025-12-02T12:54:13+01:00
12:45
Internet kpi z lotniska w Balicach. Padła okrutna propozycja nowej nazwy
Aktualizacja: 2025-12-02T12:45:15+01:00
11:53
Bot Muska wybiłby połowę ludzkości. Żeby chronić swojego pana
Aktualizacja: 2025-12-02T11:53:21+01:00
11:30
Nowość w aplikacji Biedronki. Możesz zbierać kasę za butelki
Aktualizacja: 2025-12-02T11:30:08+01:00
11:00
Kometa 3I/ATLAS może eksplodować. Nowe odkrycie na powierzchni obiektu
Aktualizacja: 2025-12-02T11:00:01+01:00
10:51
Prezent dla Niego na Święta. "Mam już wszystko" tu nie działa
Aktualizacja: 2025-12-02T10:51:59+01:00
10:44
Samolotem tylko z Samsungiem. Wprowadzają bardzo przydatną usługę
Aktualizacja: 2025-12-02T10:44:13+01:00
9:04
Dzwonią z banku i pokazują legitymację. Uwierzysz, dobiorą się do konta
Aktualizacja: 2025-12-02T09:04:37+01:00
8:31
Recenzja realme GT 8 Pro: najjaśniejszy smartfon i największa zmiana w serii
Aktualizacja: 2025-12-02T08:31:44+01:00
7:59
Samsung Galaxy Z TriFold oficjalnie. Rozkładasz i oczom nie wierzysz
Aktualizacja: 2025-12-02T07:59:30+01:00
7:17
Gigantyczne obniżki na sprzęt do pielęgnacji zwierząt. Sam biegnę na zakupy
Aktualizacja: 2025-12-02T07:17:08+01:00
7:01
Polskie Apache postrachem dronów. Pokazali, co potrafią te maszyny
Aktualizacja: 2025-12-02T07:01:18+01:00
6:15
Musk ma plan na dług USA. "Przypadkiem" zyska najwięcej
Aktualizacja: 2025-12-02T06:15:12+01:00
6:14
Sony szykuje wielką premierę. Nowy telewizor to kompletnie inna bajka
Aktualizacja: 2025-12-02T06:14:32+01:00
6:14
Kraków będzie miał tramwaje-stonogi. Wchodzisz i nie wiesz, gdzie się kończy
Aktualizacja: 2025-12-02T06:14:03+01:00
6:13
Android z dziwnym błędem. Telefon sam uruchamia aplikacje
Aktualizacja: 2025-12-02T06:13:28+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA