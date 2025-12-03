Zaskakująco mało Polaków płaci za szybki internet. UKE podał dokładne liczby

Ładowanie...

Informacja bazuje na oficjalnych danych podanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Obejmuje stan na koniec 2024 r. Jeśli porównamy wyniki z roku na rok, gołym okiem widać znaczącą zmianę. Wciąż nie są to tak ogromne wartości, których można byłoby się spodziewać.

Niespełna 10 mln Polaków płaci za szerokopasmowy internet

Pod koniec 2024 r. w Polsce było 9 598 762 Polaków, którzy płacili za usługi transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu. Od końca 2023 r. zatem przybyło aż 457 167 abonentów. Na 31 grudnia 2023 r. liczba wynosiła bowiem 9 141 595 użytkowników usług transmisji danych.

Dużo, mało? Wartość znacząco wzrosła w ciągu jednego roku, ale wciąż nie przekroczyła poziomu 10 mln. Jest duża szansa, że do końca 2025 r. liczba zostanie osiągnięta. Do tego czasu mamy jeszcze ok. czterech tygodni.

Jeśli porównamy ogólną liczbą mieszkańców Polski, wartość wydaje się mała. Z danych na koniec 2024 r. liczba ludności kraju wynosiła 37,490, ale osoby powyżej 18 roku życia stanowiły 29,2 mln. W gospodarstwach domowych zazwyczaj to jednak jedna osoba płaci np. za dostęp do światłowodu. Reszta domowników nie posiada własnej umowy. Stąd wynika tak duża dysproporcja.

Po co UKE zbiera takie informacje?

Właściwie to w jednym głównym celu. Liczba mieszkańców Polski płacących za usługi transmisji danych jest potrzebna, aby wyznaczyć próg zwolnienia z opłaty 1,5 proc. na Polski Instytut Sztuki Filmowej, którą ponoszą dostawcy serwisów VOD typu Netflix czy Disney+.

Zwolniony z opłaty jest ten, kto ma być mikroprzedsiębiorcą lub jego liczba użytkowników nie przekracza 1 proc. wszystkich abonentów szerokopasmowego internetu. W 2024 r. było to mniej niż ok. 96 tys. korzystających. Czyli najwięksi giganci VOD nie mogą liczyć na zwolnienie z opłaty na rzecz PISF.

Albert Żurek 03.12.2025 20:01

