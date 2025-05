Ten system antydronowy może namieszać. Powstał w Chinach

Jednym z głównych założeń twórców SWS3 było dostosowanie go do współczesnych zagrożeń asymetrycznych – przede wszystkim rosnącej liczby tanich i trudnych do wykrycia dronów taktycznych. System ma działać tam, gdzie klasyczne rozwiązania zawodzą z powodu zbyt dużych kosztów przechwycenia celów – rakieta przeciwko dronowi to często strata zasobów. W tym kontekście SWS3 ma być opłacalną alternatywą, oferującą szybką reakcję i wysoką skuteczność.