Białoruś kłamała. Nie mają broni jądrowej

Choć na terenie Białorusi widoczne są prace przy obiektach, które potencjalnie mogą służyć do przechowywania broni masowego rażenia, to według strony ukraińskiej są to jedynie działania prewencyjne lub przygotowawcze. Nie potwierdzono, by którakolwiek z tych instalacji była aktualnie użytkowana w celu przechowywania broni jądrowej.