Białoruskie trolle zdemaskowane. Wykorzystują wpisy Brauna i Cejrowskiego do siania putinowskiej propagandy

Wśród setek wiadomości kolportowanych dziennie przez twórców kanałów w Telegramie dominują polityczne memy wspierające Rosję i linki do przysłowiowych filmów z żółtymi napisami. Konta odsyłają do siebie wzajemnie, co ma z jednej strony uwiarygodnić przekaz, a z drugiej zamknąć odbiorców w bańce bezpodstawnych spekulacji i ordynarnych kłamstw sprzedawanych jako "niezależne fakty" dla osób, którym tylko się wydaje, że "włączyli samodzielne myślenie".