Rosyjska propaganda na Facebooku to sprawka także Białorusi.

"Obserwujemy scammerów z całego świata, próbujących wykorzystać wojnę w Ukrainie do zgromadzenia publiczności i zmonetyzowania uwagi skupionej na tym kryzysie humanitarnym" - czytamy w raporcie. Raport podkreśla, że choć wiele z tych działań jest w istocie opłacanych przez Rosjan, tak równie wielu oszustów wykorzystuje polaryzację i dezinformację, by zbierać kliki i na nich zarabiać. Od początku wojny Meta usunęła dziesiątki tysięcy kont, stron i grup wykorzystujących zarówno automatyczne, jak i ręczne systemy publikowania fałszywych informacji. Jak widać w mediach społecznościowych trzeba się dziś strzec nie tylko marionetek Kremla, pożytecznych idiotów pokroju polityków Konfederacji i białoruskiego KGB, ale także pazernych sępów, które zrobią wszystko, by zmonetyzować kryzys, wykorzystując do tego naszą naiwność.