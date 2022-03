Dezinformacja hula jak nigdy. Nie wystarczy złapać trolla, trzeba uczyć u podstaw

Ci sami, którzy przecież już rodząc się, są w internecie. Świat cyfrowy to ich naturalne środowisko, smartfona czy tablet potrafią szybciej obsługiwać niż liczyć czy pisać. A jednak są bardziej narażeni na nieprawdziwe informacje w sieci. W tym samym raporcie podana jest inna statystyka: w podziale na grupy wiekowe to grupa 18-34 lat miała najrzadziej do czynienia z pojęciem dezinformacji. A przecież to właśnie ci ludzie najchętniej korzystają z alternatywnych źródeł wiedzy takich jak media społecznościowe. "To oni coraz mocniej będą stanowić o naszej przyszłości. Dlatego bardzo istotne jest to, aby udało im się wyrosnąć z dziecięcej naiwności. Tymczasem, wygląda na to, że to jedna z grup najbardziej podatnych na manipulację z wykorzystaniem fałszywych informacji" - piszą autorzy raportu.