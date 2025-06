Udało się. Polskie śmigłowce mogą lądować na okrętach USA

Jak czytamy na łamach armyrecognition.com, uzyskanie certyfikacji na USS Mount Whitney nie jest łatwe. Deck landing qualification (DLQ), czyli kwalifikacja do lądowań na pokładach okrętów, to jedna z najbardziej wymagających procedur w lotnictwie morskim. Załogi muszą opanować lądowania na ograniczonej przestrzeni, w ruchu, przy zmiennych warunkach pogodowych i koordynacji z załogą pokładową. Dla śmigłowca zaprojektowanego z myślą o operacjach lądowych to ogromne wyzwanie. Fakt, że polska załoga poradziła sobie z nim bezbłędnie, świadczy o wysokim poziomie wyszkolenia naszych żołnierzy i zaadaptowania się do standardów NATO.