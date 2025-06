Podpisane. Polska dostaje pieniądze od Unii na naszą armię

Informację o podpisaniu porozumienia przekazał sekretarz obrony w Ministerstwie Obrony Narodowej, Paweł Bejda. Oznacza to, że Polska, zaraz obok 5. innych państw, skorzysta ze środków przewidzianych w ramach European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act. To stosunkowo młoda inicjatywa, której celem jest wspieranie państw członkowskich w realizacji wspólnych zakupów sprzętu wojskowego i uzupełnianiu braków powstałych m.in. w wyniku wsparcia militarnego dla Ukrainy.