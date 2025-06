Wojsko zamieni Forda Transita w wyrzutnię dronów. Zaskoczą przeciwnika

Projekt VOLLEY musi być banalnie prosty w montażu i odporny na trudy pola walki. Do tego musi pracować w skrajnych warunkach – od -20 stopni C do +55 stopni C, w dzień i w nocy, przy każdej pogodzie. Nie jest to więc projekt dla delikatnych gadżetów. Tu liczy się brutalna skuteczność i niezawodność.