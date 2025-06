Nowe kamizelki kuloodporne dla polskich żołnierzy. Armia zamówiła ich tysiące

To, co wyróżnia KKZ-01/K4 na tle wielu innych modeli, to ergonomia i modułowość. Kamizelka została wyposażona w system taśm PALS, czyli popularny standard montażu w systemie MOLLE. Co to oznacza w praktyce? Żołnierz może przypiąć do niej wszystko, czego potrzebuje – od ładownic na magazynki, przez apteczki, aż po worki zrzutowe i zasobniki.