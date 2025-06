Polskie wojsko z nową bronią. Zakłóci sygnały z orbity

Program Heliotrop, którego celem jest wyposażenie Wojska Polskiego w mobilne zestawy do zakłócania systemów nawigacji satelitarnej, został zapoczątkowany jeszcze w listopadzie 2020 r. przez ówczesny Inspektorat Uzbrojenia. Po jego reorganizacji projekt trafił pod skrzydła Agencji Uzbrojenia, która nadała mu dalszy bieg i doprowadziła do finału. W marcu 2025 r. wskazano dwóch oferentów – czeską URC Systems oraz polską firmę GISS z Warszawy. W ostatecznej ocenie to oferta z Czech została uznana za najlepszą.