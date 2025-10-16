REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Niemieckie myśliwce z bazą w Malborku. Tym razem będą po naszej stronie

Minister obrony RFN Boris Pistorius potwierdził, że od grudnia niemieckie myśliwce Eurofighter będą stacjonować w Malborku. To część operacji Eastern Sentry mającej na celu wzmocnienie obrony powietrznej NATO na wschodniej flance sojuszu.

Marcin Kusz
Niemieckie Eurofightery polecą do Polski
REKLAMA

Decyzja o wysłaniu dwóch maszyn Eurofighter do Polski zapadła podczas spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Niemiecki minister Boris Pistorius zapowiedział, że Bundeswehra będzie jeszcze bardziej obecna i widoczna na wschodnich rubieżach sojuszu. W kontekście narastających prowokacji ze strony Rosji to sygnał polityczny, który ma wzmacniać odstraszanie i gotowość operacyjną NATO.

Samoloty mają rozpocząć dyżur bojowy w grudniu 2025 r. i pozostać w Polsce co najmniej do marca 2026 r. Ich zadaniem będzie udział w patrolach w ramach operacji Eastern Sentry – programu stworzonego w odpowiedzi na incydenty lotnicze i dronowe nad terytorium krajów bałtyckich i Polski.

REKLAMA

To reakcja na rosyjskie prowokacje

Od kilku miesięcy państwa NATO raportują liczne naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie bezzałogowce i lotnictwo. Tylko we wrześniu około 20 rosyjskich dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną. Niektóre z nich penetrowały ją na tyle skutecznie, że zmusiły polskie i sojusznicze siły do reakcji. W ostatnich tygodniach coraz częściej dochodzi też do ryzykownych przelotów rosyjskich myśliwców w pobliżu krajów bałtyckich.

Rozmieszczenie Eurofighterów ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo regionu, ale też zademonstrować solidarność sojuszniczą. To kolejny krok po misji niemieckiej obrony powietrznej chroniącej lotnisko w Rzeszowie. Przypomnijmy, że lotnisko w Jasionce to kluczowy punkt transportu pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Malbork na froncie polityki obronnej

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku od lat stanowi strategiczny punkt w strukturze NATO na północnym wschodzie Europy. To właśnie stąd regularnie operują rotacyjne kontyngenty lotnicze krajów sojuszniczych. W przeszłości gościły tu już m.in. myśliwce z Wielkiej Brytanii, Włoch czy Francji. Obecność niemieckich Eurofighterów – zaawansowanych myśliwców wielozadaniowych – to powrót do współpracy z Bundeswehrą. Maszyny tej samej klasy stacjonowały już w Malborku w sierpniu i we wrześniu w ramach tymczasowej misji wsparcia obserwacji przestrzeni powietrznej.

W trakcie brukselskiego szczytu Pistorius zapowiedział również, że Niemcy planują przeznaczyć 10 mld euro na rozwój bezzałogowców wojskowych. Ma to być element nowej strategii obronnej, która zakłada większą autonomię i szybsze reagowanie na współczesne zagrożenia. Równolegle niemiecki wywiad wojskowy (BND) ostrzega przed możliwością otwartej konfrontacji z Rosją. Szef agencji Martin Jaeger powiedział w Bundestagu, że w obecnej sytuacji każdy scenariusz należy traktować jako możliwy.

Zobacz także:

REKLAMA

Można powiedzieć, że oddelegowanie niemieckich Eurofighterów do Polski to konkretna odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość geopolityczną, w której Rosja od kilku lat sporo miesza. Powinien to być wyraźny sygnał dla Putina, że NATO poważnie podchodzi do zwiększania swojej gotowości bojowej w regionie.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Luftwaffe / Toni Dahmen

REKLAMA
Marcin Kusz
16.10.2025 13:41
Tagi: natoNiemcySamoloty
Najnowsze
13:14
Dziś nie wyobrażam sobie życia bez światłowodu. Ty też nie powinieneś
Aktualizacja: 2025-10-16T13:14:43+02:00
12:55
NordVPN przecenia się o 75 proc. Jak kupować, to teraz
Aktualizacja: 2025-10-16T12:55:18+02:00
12:37
mObywatel zadziała za granicą. Europa w końcu dogoni Polskę
Aktualizacja: 2025-10-16T12:37:02+02:00
12:02
Nowa funkcja Google w Polsce. Twoje zdjęcia przemówią
Aktualizacja: 2025-10-16T12:02:54+02:00
10:55
Polski atom da prąd milionom Polaków. Zdradzili szczegóły
Aktualizacja: 2025-10-16T10:55:46+02:00
10:07
Apple nie potrafi zrobić nowego sprzętu. Męczy się jak startup z Kickstartera
Aktualizacja: 2025-10-16T10:07:59+02:00
9:42
Google ma funkcję dla nieogarów. Rzuci ci koło ratunkowe
Aktualizacja: 2025-10-16T09:42:50+02:00
9:13
Wyciek ze znanego sklepu z ubraniami. Już ostrzegają przed oszustwami
Aktualizacja: 2025-10-16T09:13:34+02:00
8:04
Koniec Messengera na komputery. Niecenzuralne słowa cisną się na usta
Aktualizacja: 2025-10-16T08:04:29+02:00
7:19
Historyczna zmiana w aparacie iPhone'a. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-16T07:19:47+02:00
6:14
Odpalasz ChataGPT, a on zapyta o wiek. To nie może się udać
Aktualizacja: 2025-10-16T06:14:06+02:00
6:13
Dziecko nie popsuje ci Spotify. Plan rodzinny wreszcie ma sens
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:12+02:00
6:13
Wałkuje tak dobrze, że aż miło popatrzeć. iRobot Roomba Max 705 Combo
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:00+02:00
6:04
Polski Perun leci po raz trzeci w kosmos. To już nie przelewki
Aktualizacja: 2025-10-16T06:04:00+02:00
6:00
Twój nowy telefon dostanie nowe funkcje. Mam ochotę wywalić iPhone’a do kosza
Aktualizacja: 2025-10-16T06:00:00+02:00
21:04
Firefox dobija do czołówki. Wreszcie chce się zainstalować
Aktualizacja: 2025-10-15T21:04:40+02:00
20:09
Koniec wsparcia dla starszego Windowsa 11. Masz miesiąc
Aktualizacja: 2025-10-15T20:09:34+02:00
19:23
Ten laptop otworzysz i zamkniesz 25 tys. razy. I nic się nie stanie
Aktualizacja: 2025-10-15T19:23:18+02:00
19:04
Apple ma nowy garnek na głowę. Wyczuwam porażkę
Aktualizacja: 2025-10-15T19:04:21+02:00
18:33
Battlefield 6 - finalna recenzja. Fatalne mapy, świetna strzelanina
Aktualizacja: 2025-10-15T18:33:51+02:00
18:10
Unia bierze się za ładowarki. Zmiana, za którą podziękujesz
Aktualizacja: 2025-10-15T18:10:31+02:00
17:44
Rosyjski okręt podwodny wywołał alarm. NATO w gotowości
Aktualizacja: 2025-10-15T17:44:33+02:00
17:30
PlayStation 6 zagrożone. Następny Xbox będzie potężny
Aktualizacja: 2025-10-15T17:30:37+02:00
16:59
Do ceny MacBooka dolicz 300 zł. Wkurzysz się, gdy otworzysz pudełko
Aktualizacja: 2025-10-15T16:59:50+02:00
16:40
M5 to serce nowych Maców i iPadów. Apple mówi, czym miażdży konkurencję
Aktualizacja: 2025-10-15T16:40:35+02:00
16:23
Ile kasy za nowe iPady i MacBooki z M5? Mamy polskie ceny
Aktualizacja: 2025-10-15T16:23:25+02:00
16:20
Jest nowy MacBook Pro z M5. Apple znowu podniósł mi ciśnienie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:20:18+02:00
15:49
Nowy iPad Pro jest potężny. Możesz wywalić komputer
Aktualizacja: 2025-10-15T15:49:52+02:00
15:16
Robią telefon wolny od inwigilacji. Apple i Google ich znienawidzą
Aktualizacja: 2025-10-15T15:16:16+02:00
14:35
PKP Intercity bije rekord. Śmieje się konkurencji w twarz
Aktualizacja: 2025-10-15T14:35:00+02:00
13:58
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić - świeże info
Aktualizacja: 2025-10-15T13:58:41+02:00
13:14
Allegro ruszyło z nową promocją. Wystarczy szepnąć słówko
Aktualizacja: 2025-10-15T13:14:58+02:00
12:56
Były szef Intela nie owija w bawełnę. Żyjemy po uszy w bańce
Aktualizacja: 2025-10-15T12:56:23+02:00
12:15
Po cmentarzu kursuje nietypowy autobus. Nie szukaj kierowcy
Aktualizacja: 2025-10-15T12:15:53+02:00
11:55
Microsoft sprawia, że generowanie obrazków ma wreszcie sens. Co za jakość
Aktualizacja: 2025-10-15T11:55:18+02:00
11:16
Bank rozdaje Apple Watche. Biegiem, zanim się skończą
Aktualizacja: 2025-10-15T11:16:00+02:00
10:39
YouTube totalnie odświeża wygląd. Nie powiem, od razu lepiej
Aktualizacja: 2025-10-15T10:39:56+02:00
9:57
Listonosz na GPS-ie. Rząd mówi: za dużo byśmy wiedzieli
Aktualizacja: 2025-10-15T09:57:17+02:00
9:19
Składany Pixel nie wytrzymał testu. Wybuchł jak petarda
Aktualizacja: 2025-10-15T09:19:33+02:00
8:25
Apple potwierdza nowego MacBooka. Rozepnijcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-15T08:25:09+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA