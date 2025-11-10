REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Biedronka ma więcej ruchu niż TikTok. Mój kraj taki piękny

Wolimy chleb niż igrzyska – pod pewnymi względami sklepowe aplikacje przewyższają te rozrywkowe.

Adam Bednarek
biedronka
REKLAMA

Jak wynika z badania Mediapanel opracowanego przez Wirtualnemedia.pl, w październiku grupa Jeromino Martins, czyli właściciel Biedronki, miała w Polsce na smartfonach i tabletach więcej użytkowników niż podmiot odpowiedzialny za TikToka. Różnica w tabeli wydawców jest wprawdzie niewielka – Jeronimo Martins to 14,8 mln użytkowników, a TikTok Technology 14,3 mln – ale symboliczna. Koncerny zajęły odpowiednio 10 i 11 lokatę, a liderzy to Google, Meta oraz Allegro.

W bezpośrednim starciu aplikacji wygrywa już TikTok, będący na 11 pozycji z liczbą 11,5 mln użytkowników, podczas gdy aplikacja Biedronki jest 12 i dobija do 11 mln. Jeżeli chodzi o czas korzystania to TikTok znacząco deklasuje sklepowego rywala, bo przeciętny użytkownik spędził w aplikacji ponad 27 godzin, zaś w programie Biedronki – tylko 34 min.

REKLAMA

Zestawianie tych dwóch aplikacji odbywa się z lekkim przymrużeniem oka, bo oczywistym jest, że nie są to bezpośredni konkurenci

Choć w sumie każdy rywalizuje o uwagę, a godziny spędzone na TikToku oznaczają, że nie przeznacza się czasu na coś innego. Kto wie, być może z obowiązków do wykonania wypada nawet pójście na zakupy, a wpadnięcie w wir filmików zmusza niektórych do skorzystania z aplikacji pozwalającej zamówić jedzenie?

Chociaż porównanie jest czysto humorystyczne to trudno nie zauważyć, czym stały się sklepowe aplikacje. W rankingu programy Lidla i Żabki pod względem liczby użytkowników wyprzedzają Netfliksa, goniąc 17 Spotify. Platforma streamingowa ogląda zaś plecy aplikacji InPostu, a ta Biedronki goni nie tylko TikToka, ale też Instagrama. Jeszcze wyżej, bo na 9 pozycji, jest Temu, które ściga WhatsAppa, Gmaila i YouTube'a. Pościg nie będzie łatwy, gdyż dystans to ok. 4 mln użytkowników, ale chińska platforma raczej nie zamierza zwalniać tempa.

Obecność aplikacji dyskontów i sklepów spożywczych na listach przebojów nie dziwi, bo bez nich płaci się za zakupy więcej

Sprawdzałem to swego czasu w wielkim teście sklepowych aplikacji. Nawet jako zwykły użytkownik, który kieruje się swoją listą zakupową, a nie dostępnymi kuponami widzę, że bez aplikacji płaciłbym więcej. Czasami to kilka groszy różnicy, czasami nawet kilka złotych. Miesięczne podsumowania pokazują, że na koncie zostaje niemała suma.

To już zupełnie inna rola niż tylko rozrywka, folgowanie konsumpcyjnym żądzom czy upraszczanie życia. Teoretycznie tak było zawsze. Allegro przyciągało nie tylko dlatego, że zamawianie przez internet jest prostsze – internetowi sprzedawcy mają niższe ceny niż sklepy stacjonarne.

W tym jednak przypadku mówimy o rzeczach podstawowych, codziennych, wręcz niezbędnych. Tylko nieliczni mogą pozwolić sobie na rezygnowanie z tańszego mleka, masła, pieczywa, warzyw czy mięsa. W innym przypadku niewiedza bądź cyfrowe wykluczenie kosztuje – i to dosłownie.

Zmienia się też znaczenie sklepowych aplikacji w codziennym życiu. To nie po prostu źródło informacji o promocjach czy szansa na zgarnięcie tańszych produktów. Programy chcą angażować. Pozwalają zbierać punkty, odblokowywać nagrody. Robienie zakupów przypomina granie w grę. Aplikacje się też nas uczą, dopasowują do naszych potrzeb. Niby żeby było nam wygodniej, ale też po to, aby móc sprzedać nam więcej rzeczy.

Mam roboczą teorię, że sklepy to dziś najciekawsze miejsca, w których obcuje się z technologią

To dlatego, że robimy to na zupełnie innych zasadach – nie tylko z powodu wygody czy korzyści, ale również przez to, że przestajemy mieć wybór. Technologia w sklepach jest koniecznością. To, przed czym straszono w serialach jak Black Mirror, jest dziś zakupową rzeczywistością. Już teraz nieodhaczenie programu oznacza, że płacimy więcej niż ktoś, kto podsuwa wyświetlacz pod skaner. Co więcej, dziś ktoś bez aplikacji może robić zakupy dłużej, bo będzie skanował produkty dopiero przy kasie, a nie od razu telefonem podczas wkładania rzeczy do koszyka. Wygoda? Jasne, nie przeczę. Ale również jeszcze większe powiązanie ze sklepową aplikacją i wyświetlanymi w niej promocjami czy zniżkami.

REKLAMA

Tak, może i TikTok oraz reszta internetowych gigantów ciągle przykuwają uwagę na dłużej. To jednak nie oznacza, że sklepowe programy nie mają nas ogromnego wpływu. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że ich znaczenie jest ogromne.  

Zdjęcie główne: Anna Gawlik / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
10.11.2025 14:48
Tagi: AplikacjeBiedronkaE-handelzakupy
Najnowsze
13:49
Nawigacja w telefonie bez zasięgu. Tego nam brakowało
Aktualizacja: 2025-11-10T13:49:30+01:00
13:21
Polska armia wysyła satelity w kosmos. 11 listopada inny niż zwykle
Aktualizacja: 2025-11-10T13:21:46+01:00
12:59
Ma pojawić się iPhone z ekranem bez dziur. To bajki
Aktualizacja: 2025-11-10T12:59:22+01:00
12:47
Bestsellery polskich sprzedawców w promocji AliExpress. Duże rabaty na Singles Day
Aktualizacja: 2025-11-10T12:47:13+01:00
12:01
Starlink wchodzi na pokłady samolotów. I to za darmo
Aktualizacja: 2025-11-10T12:01:21+01:00
11:03
Kometa 3I/Atlas zbliża się do Ziemi. "To mogą być zaawansowane silniki"
Aktualizacja: 2025-11-10T11:03:11+01:00
10:48
Szalona oferta PKP Intercity na wszystko. Lepiej zaklep sobie miejsce
Aktualizacja: 2025-11-10T10:48:56+01:00
9:08
Policja dostanie się do każdego telefonu. Twojego też
Aktualizacja: 2025-11-10T09:08:27+01:00
8:05
Kurier w 3 godziny. Ta usługa PKP to hit
Aktualizacja: 2025-11-10T08:05:17+01:00
7:04
Nadchodzi święto zakupów. AliExpress ma dla was niesamowite promocje
Aktualizacja: 2025-11-10T07:04:51+01:00
6:34
Zagadka na Marsie rozwiązana. To nie błoto, to wiatr
Aktualizacja: 2025-11-10T06:34:45+01:00
6:30
Czy istnieją różne rodzaje czarnych dziur? Wystawili teorię Einsteina na próbę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:30:00+01:00
6:20
UE usuwa bariery dla transportu czołgów. Szybciej na wschodnią flankę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:20:00+01:00
6:10
Żądają lektury, której nie da się zdobyć. Resort dał maturzystce link do "pirata"
Aktualizacja: 2025-11-10T06:10:00+01:00
6:00
Samsung podsumuje ci powiadomienia w mądry sposób. No, ale musisz mu na to pozwolić
Aktualizacja: 2025-11-10T06:00:00+01:00
17:00
Globalna wioska okazała się za duża. Wracamy do tej prawdziwej
Aktualizacja: 2025-11-09T17:00:00+01:00
16:50
Zajrzałem do gazety sprzed ponad 20 lat. I wcale nie trafiłem do innego świata
Aktualizacja: 2025-11-09T16:50:00+01:00
16:40
AI wkracza w środowiska kibolskie. "Towarzyszą temu wulgarne teksty, nienadające się do cytowania"
Aktualizacja: 2025-11-09T16:40:00+01:00
16:20
Amerykanie przysłali nam najnowsze zestawy antydronowe. Trafią na Wschodnią Flankę
Aktualizacja: 2025-11-09T16:20:00+01:00
16:10
Szanse na znalezienie życia poza Ziemią właśnie mocno wzrosły. Mocno zaskakujące dane
Aktualizacja: 2025-11-09T16:10:00+01:00
16:00
Ustalili, czy żyjemy w symulacji. Miłośnicy Matrixa czekali na ten moment
Aktualizacja: 2025-11-09T16:00:00+01:00
11:35
Dzień Singla z Geekbuying. Wielka wyprzedaż, niektóre obniżki wyglądają jak błąd cenowy
Aktualizacja: 2025-11-09T11:35:45+01:00
7:55
Ważniak z Microsoftu ostro o świadomych maszynach. Czy to już cyberrasizm?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:55:00+01:00
7:44
Apple Watch w 2025. Który model wybrać: Series, SE czy Ultra?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:44:00+01:00
7:33
Rosja odpala atomowego nosiciela dronów podwodnych. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-09T07:33:00+01:00
7:22
Mikroskopijny chip działa w środku piekła. Trafi do reaktorów
Aktualizacja: 2025-11-09T07:22:00+01:00
7:11
Stworzyli sztuczny liść. Pomoże naszej planecie
Aktualizacja: 2025-11-09T07:11:00+01:00
7:01
Testuję Oppo Find X9 Pro. Samsungu, Apple'u - zaczynam się o was bać
Aktualizacja: 2025-11-09T07:01:00+01:00
17:00
H2O w 3I/ATLAS - większy przełom, niż się wydaje. Woda z innego świata 
Aktualizacja: 2025-11-08T17:00:00+01:00
16:50
W Polsce przybywa elektrośmieci. Dziękujemy, Big Techu
Aktualizacja: 2025-11-08T16:50:00+01:00
16:40
Obce służby mogą zniszczyć ci życie w jednej chwili. To nie wizja, to stan faktyczny
Aktualizacja: 2025-11-08T16:40:00+01:00
16:30
Polska a kosmos - polityka technologicznej suwerenności 
Aktualizacja: 2025-11-08T16:30:00+01:00
16:20
YouTube nie działa? To nie awaria, lecz nowe zabezpieczenia
Aktualizacja: 2025-11-08T16:20:00+01:00
16:10
iPhone 18 i aparat, który ma być 'wow'. Czy tym razem Apple naprawdę zaskoczy?
Aktualizacja: 2025-11-08T16:10:00+01:00
16:00
Sytuacja z Elonem Muskiem staje się abstrakcyjna. To parodia technokracji
Aktualizacja: 2025-11-08T16:00:00+01:00
9:00
Ranking najlepszych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia - TOP 10 [ranking 2026]
Aktualizacja: 2025-11-08T09:00:00+01:00
7:50
Stworzyliśmy świecące nanocząstki. Zobaczą to, czego nie widać
Aktualizacja: 2025-11-08T07:50:00+01:00
7:40
Wiatraki na morzu nie wytrzymują. Mamy potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-08T07:40:00+01:00
7:30
Matematycznie rozkminili jak powstają stalagmity. Mają wzór
Aktualizacja: 2025-11-08T07:30:00+01:00
7:20
Nowa era w diagnostyce oczu. Przełomowy wynalazek naszych inżynierów
Aktualizacja: 2025-11-08T07:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA