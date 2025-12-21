Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Producenci aut uciekają od aut. To co będą produkować?

Jeszcze niedawno wydawało się, że przyszłość motoryzacji sprowadza się do jednego pytania: kto szybciej i taniej wyprodukuje więcej samochodów elektrycznych. Niezupełnie.

Maciej Gajewski
EV AI Volkswagen Ford
REKLAMA

Najnowsze decyzje Forda i Volkswagena pokazują, że wielkie koncerny zaczynają grać w zupełnie inną grę. Zamiast kolejnych modeli EV na pierwszy plan wysuwają się magazyny energii, sztuczna inteligencja i transformacja fabryk w centra badawcze.

REKLAMA

Ford przenosi swoje sprawy z garażu do serwerowni

Ford nie zamierza już pompować miliardów w kolejne linie produkcyjne aut elektrycznych, których sprzedaż nie spełnia oczekiwań. Zamiast tego przestawia fabryki na nowy tor: systemowe magazyny energii oparte na bateriach LFP (litowo-fosforanowych). Plan jest ambitny - 20 GWh rocznej zdolności produkcyjnej, pierwsze komercyjne wdrożenia w 2027 r. Kluczowi odbiorcy? Operatorzy sieci energetycznych, centra danych pożerające energię w epoce sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej, a także klienci indywidualni. 

Czytaj też:

Ford nie rezygnuje więc z baterii - umniejsza za to wewnętrznie rolę samochodu jako ich nośnika. To strategiczne przesunięcie: rynek magazynów energii rośnie szybciej niż rynek EV, a marże są wyższe. Tesla już od lat instaluje około 10 GWh takich systemów co kwartał, General Motors rozwija własne rozwiązania dla domów i biznesu. Ford wchodzi późno, ale z mocnym zapleczem produkcyjnym i pragmatycznym wyborem technologii. 

Dlaczego LFP? Bo centra danych i sieci energetyczne nie potrzebują rekordowej gęstości energetycznej - potrzebują niezawodności, trwałości i niskiego kosztu. To chłodna kalkulacja, która pokazuje, że Ford zaczyna myśleć jak dostawca infrastruktury, a nie producent aut.

Volkswagen? Od fabryki do laboratorium AI

Volkswagen znalazł się w jeszcze trudniejszej sytuacji. W grudniu koncern zamknął fabrykę w Dreźnie - pierwszy taki przypadek w 88-letniej historii firmy w Niemczech. Transparent Factory, znana z charakterystycznej szklanej architektury, nie zniknie jednak z mapy. Zamiast produkować samochody stanie się centrum badań nad sztuczną inteligencją, robotyką i półprzewodnikami. 

The Transparent Factory

To decyzja symboliczna i pragmatyczna zarazem. Od 2002 r. zakład w Dreźnie wyprodukował mniej niż 200 tys. aut - mniej niż połowa rocznej produkcji Wolfsburga. W obliczu spadającego popytu w Europie, problemów w Chinach i ceł w Stanach Zjednoczonych utrzymywanie takiej fabryki stało się nieopłacalne. Szef marki Volkswagen, Thomas Schäfer przyznał otwarcie: Decyzja o wstrzymaniu produkcji pojazdów w Transparent Factory po ponad 20 latach nie została podjęta lekko. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia była całkowicie niezbędna.

Dla 230 pracowników przewidziano odprawy, wcześniejsze emerytury lub relokację. To część większego planu redukcji zatrudnienia w Niemczech o 35 tys. osób do 2030 r. Ale najciekawsze jest to, że Volkswagen nie zamyka drzwi - otwiera je na zupełnie nową przyszłość. Fabryka staje się laboratorium, w którym zamiast fizycznych aut powstawać będą algorytmy i technologie sterujące mobilnością jutra.

Co tu się dzieje?

Ford i Volkswagen to tylko dwa przykłady globalnej transformacji. Producenci samochodów odkrywają, że klasyczna masowa produkcja staje się coraz mniej opłacalna wobec konkurencji z Chin i rosnących kosztów w Europie czy Stanach Zjednoczonych. 

Ale mają coś, czego nie mają start-upy: gigantyczne moce produkcyjne, globalne łańcuchy dostaw i doświadczenie w inżynierii. Ford naturalnie rozwija swoje kompetencje w bateriach, Volkswagen stawia na AI i półprzewodniki. Oba koncerny szukają nisz, w których ich przewagi są niezastąpione. 

REKLAMA

To oznacza, że przyszłość motoryzacji nie będzie polegała na kolejnym najlepszym SUV-ie elektrycznym. Zamiast tego zobaczymy firmy budujące całe ekosystemy - od infrastruktury energetycznej, przez oprogramowanie, po usługi cyfrowe. Samochód stanie się tylko jednym z elementów większej układanki. Słowo automaker nabiera nowego znaczenia. Ford nie myśli już o garażach, lecz o serwerowniach i sieciach energetycznych. Volkswagen przestaje być fabryką aut, a staje się firmą technologiczną. To nie koniec motoryzacji - to jej metamorfoza. 

Czy ta strategia okaże się sukcesem? Tego dowiemy się dopiero za kilka lat. Pewne jest jedno: nadchodzące dekady będą mniej o samych samochodach, a bardziej o energii, danych i sztucznej inteligencji. 

REKLAMA
Maciej Gajewski
21.12.2025 07:10
Tagi: FordProcesorySamochodySamochody elektryczneSztuczna inteligencja (AI)volkswagen
Najnowsze
7:00
Szyba jak z bajki. Trzymasz ogień na dłoni i nic
Aktualizacja: 2025-12-21T07:00:00+01:00
16:40
Wielki sukces Zakopanego. Ludzie mogą oddychać
Aktualizacja: 2025-12-20T16:40:00+01:00
16:30
mObywatel ma dla nas prezent na Sylwestra. Jakże wspaniały
Aktualizacja: 2025-12-20T16:30:00+01:00
16:20
Hurtowo kradli dane Google'a. A przy okazji rzucili cień na praktyki giganta
Aktualizacja: 2025-12-20T16:20:00+01:00
16:10
Potężna inwestycja Orange. Nowy władca rynku światłowodu w Polsce
Aktualizacja: 2025-12-20T16:10:00+01:00
16:00
Samsung zrobił coś wspaniałego. Topowe TV nie tylko dla elit
Aktualizacja: 2025-12-20T16:00:00+01:00
11:43
Kometa 3I/ATLAS zniknie na zawsze. Co udało się finalnie ustalić?
Aktualizacja: 2025-12-20T11:43:45+01:00
7:50
Polacy pomogą prześwietlić Księżyc. Temat nabiera tempa
Aktualizacja: 2025-12-20T07:50:00+01:00
7:41
W Łodzi powstanie dżungla pod kopułą. Będą tam latać ptaki
Aktualizacja: 2025-12-20T07:41:00+01:00
7:30
Zbrodnia sprzed 2300 lat. Znaleźli odcisk palca w smole
Aktualizacja: 2025-12-20T07:30:00+01:00
7:20
Zagadka niebieskich błysków właśnie pękła. Trop prowadzi do zaskakującego sprawcy
Aktualizacja: 2025-12-20T07:20:00+01:00
7:10
Samsung robi powrót do przeszłości. Kultowa funkcja aparatów wróci po latach
Aktualizacja: 2025-12-20T07:10:00+01:00
7:00
Nasi naukowcy stworzyli czujnik w kropli wody. Zanieczyszczenie gasi światło
Aktualizacja: 2025-12-20T07:00:00+01:00
21:06
Czujnik, na który czeka tłum smart homiarzy. Siedzę w toalecie i testuję
Aktualizacja: 2025-12-19T21:06:01+01:00
20:25
W torrentach grasuje nowe zagrożenie. Pułapka jest genialna
Aktualizacja: 2025-12-19T20:25:00+01:00
20:13
Oresznik już na Białorusi. To fascynujący straszak na Zachód
Aktualizacja: 2025-12-19T20:13:00+01:00
18:36
Produkcja min w Polsce dzieli nas. Bezpieczeństwo czy pola śmierci?
Aktualizacja: 2025-12-19T18:36:59+01:00
18:27
W Orange klienci będą dostawać gry za darmo. Od CD Projektu
Aktualizacja: 2025-12-19T18:27:54+01:00
18:16
Pociąg z Ukrainy wiózł nam 1500 ton śmieci. Celnicy wyczuli ściemę
Aktualizacja: 2025-12-19T18:16:45+01:00
17:50
Honor Magic V6 składa się gorzej dla Europejczyków. Nie mamy lekko
Aktualizacja: 2025-12-19T17:50:23+01:00
17:13
Czy mysz ma znaczenie? Swiftpoint ProPoint zmienił moją pracę
Aktualizacja: 2025-12-19T17:13:42+01:00
17:09
Dreame z pierwszym smartfonem. Jedzie posprzątać Androida
Aktualizacja: 2025-12-19T17:09:33+01:00
17:02
Dobry skutek drogiej pamięci. Twórcy gier znów zaczną się starać
Aktualizacja: 2025-12-19T17:02:36+01:00
16:49
Kandydat na zdjęcie roku. Złapaliśmy czołówkę dwóch protoplanet
Aktualizacja: 2025-12-19T16:49:24+01:00
16:42
Gemini ma świetną nowość. Tak wygodna edycja zdjęć to bajka
Aktualizacja: 2025-12-19T16:42:25+01:00
15:36
Przez ruskie drony Polacy biegli po gotówkę. Mamy wojnę w głowach
Aktualizacja: 2025-12-19T15:36:11+01:00
15:21
Taki jest iPhone składany w pół. Przyznaję, wygląda świetnie
Aktualizacja: 2025-12-19T15:21:00+01:00
15:04
Polska ma odpowiedź na najgroźniejsze drony. To ma być światowy hit
Aktualizacja: 2025-12-19T15:04:01+01:00
14:57
Jaki prezent dla kreatywnych? Myszka do pracy na Święta
Aktualizacja: 2025-12-19T14:57:27+01:00
13:20
Xiaomi pozamiatało. Tego robota będziesz chciał znaleźć po choinką
Aktualizacja: 2025-12-19T13:20:56+01:00
13:01
Niemcy tworzą armadę satelitów szpiegowskich. W sercu projektu polski geniusz
Aktualizacja: 2025-12-19T13:01:04+01:00
12:51
Szukasz prezentu na ostatnią chwilę? Te dojadą jeszcze przed Wigilią
Aktualizacja: 2025-12-19T12:51:47+01:00
12:28
Orange ze świetnymi prezentami. Odbieraj i nie marudź
Aktualizacja: 2025-12-19T12:28:03+01:00
11:32
Samsung Galaxy S26 z innym procesorem. To już potwierdzone
Aktualizacja: 2025-12-19T11:32:40+01:00
11:11
Kometa 3I/Atlas uchwycona przez sondę poszukującą życia. "Niezwykle cenny obraz"
Aktualizacja: 2025-12-19T11:11:58+01:00
10:50
Xiaomi ma dla ciebie pomysł na prezent. Te ceny nie utrzymają się długo
Aktualizacja: 2025-12-19T10:50:48+01:00
9:22
Uciekają do miasta... przed hałasem. "Nie da się żyć"
Aktualizacja: 2025-12-19T09:22:18+01:00
8:49
Szpieg z Korei Północnej pracował dla Amazonu. Wpadł w śmieszny sposób
Aktualizacja: 2025-12-19T08:49:21+01:00
8:10
Jego badania fuzji jądrowej mogły zmienić ludzkość. Został zabity
Aktualizacja: 2025-12-19T08:10:19+01:00
6:10
Polska domyka stalową kopułę. Zazdroszczą nam jej na świecie
Aktualizacja: 2025-12-19T06:10:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA