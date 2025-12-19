Niemcy tworzą armadę satelitów szpiegowskich. W sercu projektu polski geniusz

Ładowanie...

Mamy do czynienia z absolutnym rekordem w sektorze New Space, który na zawsze zmieni sposób, w jaki europejskie armie patrzą na świat, dosłownie i w przenośni. Skala tego przedsięwzięcia jest trudna do przecenienia. Rafał Modrzewski, CEO ICEYE, ogłosił z dumą, że to największy kontrakt w historii polskiego nowoczesnego przemysłu kosmicznego.

Największy w historii New Space kontrakt podpisany 1,7 mld euro (7.1 mld zł)! ICEYE dostarczy system wywiadowczy SPOCK Republice Federalnej Niemiec. Będzie to największa konstelacja SAR na świecie. Każdy z tych satelitów będzie posiadać podzespoły budowane i projektowane w Polsce! - napisał w serwisie X Rafał Modrzewski.

Satelitarne dane rozpoznawcze będą przeznaczone przede wszystkim do ochrony 45. Brygady Pancernej Bundeswehry stacjonującej na Litwie oraz wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

SPOCK 1, czyli satelitarny parasol dla wschodniej flanki NATO

Niemiecki Federalny Urząd ds. Sprzętu, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Bundeswehry (BAAINBw) powierzył spółce Rheinmetall ICEYE Space Solutions zadanie dostarczania niemieckim siłom zbrojnym danych rozpoznawczych, zapewniając im wyłączny dostęp do nowej konstelacji satelitów wyposażonych w radar z syntetyczną aperturą (SAR).

W tym celu niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall nawiązał współpracę z ICEYE, producentem i operatorem satelitów wyposażonych w radar z syntetyczną aperturą, tworząc joint venture Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

Port w Rotterdamie na zobrazowaniu satelitarnym wykonanym przy pomocy satelity SAR firmy ICEYE.

Nowy podmiot z siedzibą w Neuss będzie dostarczać dużą liczbę zobrazowań radarowych SAR (czyli swoistych zdjęć satelitarnych wykonanych za pomocą radaru) z własnej, wyłącznej konstelacji satelitów. W ramach umowy spółka zapewni też kompleksowy pakiet usług: od pełnej obsługi operacyjnej i zarządzania segmentem naziemnym po analizę zobrazowań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Nowa konstelacja satelitów pozostanie własnością spółki Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

Umowa będzie obowiązywać od końca 2025 r. do końca 2030 r., z opcją przedłużenia.

W strukturach Bundeswehry projekt funkcjonuje pod nazwą SAR Space System for Persistent Operational Tracking Stage 1 (w skrócie SPOCK 1).

Satelity SAR - jak to działa?

Satelity SAR, orbitujące na wysokości 500–600 km, emitują w kierunku Ziemi silny sygnał radarowy i rejestrują jego odbicia, które następnie są przetwarzane na szczegółowe obrazy o wysokiej rozdzielczości.

Satelity radarowe nie korzystają ze światła widzialnego, lecz z wiązki radarowej, co pozwala im widzieć zarówno w dzień, jak i w nocy. Fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym, pył, deszcz i mgłę, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne obrazowanie niezależnie od warunków atmosferycznych, co z kolei umożliwia częstsze obrazowanie i śledzenie zdarzeń o dużej dynamice zmian. Technologia ta pozwala także wykrywać subtelne, niewidoczne gołym okiem zmiany przy rozdzielczości sięgającej do 16 cm.

Wspierając Niemcy w ramach tego przełomowego programu, ICEYE jednocześnie przyczynia się do wzmacniania bezpieczeństwa Europy. Informacje pozyskiwane z przestrzeni kosmicznej stanowią dziś podstawę nowoczesnej obrony – nie są już jedynie elementem strategicznego tła, lecz bezpośrednim narzędziem taktycznym. Wprowadzamy konieczną zmianę: pojedyncze, podatne na zagrożenia systemy są zastępowane odpornymi konstelacjami satelitów, które dostarczają decydentom aktualnych, przydatnych informacji dokładnie wtedy, gdy są najbardziej potrzebne - powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

Polska technologia w służbie NATO

ICEYE to jeden z naszych produktów narodowych, z których możemy być naprawdę, ale to naprawdę dumni. To globalny lider, absolutna światowa czołówka w dziedzinie projektowania i produkcji systemów obserwacji Ziemi, opartych na satelitach wyposażonych w radar z syntetyczną aperturą (SAR). Co więcej, to ich własna technologia - od A do Z.

To jednak nie wszystko, bo firma jest właścicielem i operatorem największej na świecie konstelacji satelitów obserwacyjnych SAR, umożliwiającej dostarczanie danych radarowych w niemal rzeczywistym czasie całą dobę, niezależnie od zachmurzenia oraz warunków pogodowych.

Z ich usług korzysta kwatera główna NATO, globalne instytucje i koncerny, firmy ubezpieczeniowe, finansowe, zarządzające kryzysami, wojsko i przemysł.

Bogdan Stech 19.12.2025 13:01

