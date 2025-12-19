Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Niemcy tworzą armadę satelitów szpiegowskich. W sercu projektu polski geniusz

Za astronomiczną kwotę około 7 mld zł, polsko-fiński ICEYE wraz z gigantem zbrojeniowym Rheinmetall dostarczą Niemcom system rozpoznania satelitarnego o kryptonimie SPOCK.

Bogdan Stech
Za astronomiczną kwotę około 7 mld zł, polsko-fiński ICEYE wraz z gigantem zbrojeniowy Rheinmetall dostarczą Niemcom system rozpoznania satelitarnego o kryptonimie SPOCK.
REKLAMA

Mamy do czynienia z absolutnym rekordem w sektorze New Space, który na zawsze zmieni sposób, w jaki europejskie armie patrzą na świat, dosłownie i w przenośni. Skala tego przedsięwzięcia jest trudna do przecenienia. Rafał Modrzewski, CEO ICEYE, ogłosił z dumą, że to największy kontrakt w historii polskiego nowoczesnego przemysłu kosmicznego.

Największy w historii New Space kontrakt podpisany 1,7 mld euro (7.1 mld zł)! ICEYE dostarczy system wywiadowczy SPOCK Republice Federalnej Niemiec. Będzie to największa konstelacja SAR na świecie. Każdy z tych satelitów będzie posiadać podzespoły budowane i projektowane w Polsce! - napisał w serwisie X Rafał Modrzewski.

REKLAMA

Satelitarne dane rozpoznawcze będą przeznaczone przede wszystkim do ochrony 45. Brygady Pancernej Bundeswehry stacjonującej na Litwie oraz wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

SPOCK 1, czyli satelitarny parasol dla wschodniej flanki NATO

Niemiecki Federalny Urząd ds. Sprzętu, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Bundeswehry (BAAINBw) powierzył spółce Rheinmetall ICEYE Space Solutions zadanie dostarczania niemieckim siłom zbrojnym danych rozpoznawczych, zapewniając im wyłączny dostęp do nowej konstelacji satelitów wyposażonych w radar z syntetyczną aperturą (SAR).

W tym celu niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall nawiązał współpracę z ICEYE, producentem i operatorem satelitów wyposażonych w radar z syntetyczną aperturą, tworząc joint venture Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

Port w Rotterdamie na zobrazowaniu satelitarnym wykonanym przy pomocy satelity SAR firmy ICEYE.

Nowy podmiot z siedzibą w Neuss będzie dostarczać dużą liczbę zobrazowań radarowych SAR (czyli swoistych zdjęć satelitarnych wykonanych za pomocą radaru) z własnej, wyłącznej konstelacji satelitów. W ramach umowy spółka zapewni też kompleksowy pakiet usług: od pełnej obsługi operacyjnej i zarządzania segmentem naziemnym po analizę zobrazowań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Nowa konstelacja satelitów pozostanie własnością spółki Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

Umowa będzie obowiązywać od końca 2025 r. do końca 2030 r., z opcją przedłużenia.

W strukturach Bundeswehry projekt funkcjonuje pod nazwą SAR Space System for Persistent Operational Tracking Stage 1 (w skrócie SPOCK 1).

Więcej na Spider's Web:

Satelity SAR - jak to działa?

Satelity SAR, orbitujące na wysokości 500–600 km, emitują w kierunku Ziemi silny sygnał radarowy i rejestrują jego odbicia, które następnie są przetwarzane na szczegółowe obrazy o wysokiej rozdzielczości.

Satelity radarowe nie korzystają ze światła widzialnego, lecz z wiązki radarowej, co pozwala im widzieć zarówno w dzień, jak i w nocy. Fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym, pył, deszcz i mgłę, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne obrazowanie niezależnie od warunków atmosferycznych, co z kolei umożliwia częstsze obrazowanie i śledzenie zdarzeń o dużej dynamice zmian. Technologia ta pozwala także wykrywać subtelne, niewidoczne gołym okiem zmiany przy rozdzielczości sięgającej do 16 cm.

Wspierając Niemcy w ramach tego przełomowego programu, ICEYE jednocześnie przyczynia się do wzmacniania bezpieczeństwa Europy. Informacje pozyskiwane z przestrzeni kosmicznej stanowią dziś podstawę nowoczesnej obrony – nie są już jedynie elementem strategicznego tła, lecz bezpośrednim narzędziem taktycznym. Wprowadzamy konieczną zmianę: pojedyncze, podatne na zagrożenia systemy są zastępowane odpornymi konstelacjami satelitów, które dostarczają decydentom aktualnych, przydatnych informacji dokładnie wtedy, gdy są najbardziej potrzebne - powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE. 

Polska technologia w służbie NATO

ICEYE to jeden z naszych produktów narodowych, z których możemy być naprawdę, ale to naprawdę dumni. To globalny lider, absolutna światowa czołówka w dziedzinie projektowania i produkcji systemów obserwacji Ziemi, opartych na satelitach wyposażonych w radar z syntetyczną aperturą (SAR). Co więcej, to ich własna technologia - od A do Z.

REKLAMA

To jednak nie wszystko, bo firma jest właścicielem i operatorem największej na świecie konstelacji satelitów obserwacyjnych SAR, umożliwiającej dostarczanie danych radarowych w niemal rzeczywistym czasie całą dobę, niezależnie od zachmurzenia oraz warunków pogodowych.

Z ich usług korzysta kwatera główna NATO, globalne instytucje i koncerny, firmy ubezpieczeniowe, finansowe, zarządzające kryzysami, wojsko i przemysł.

REKLAMA
Bogdan Stech
19.12.2025 13:01
Tagi: konstelacje satelitówRadarsatelity obserwacyjneWojsko
Najnowsze
12:51
Szukasz prezentu na ostatnią chwilę? Te dojadą jeszcze przed Wigilią
Aktualizacja: 2025-12-19T12:51:47+01:00
12:28
Orange ze świetnymi prezentami. Odbieraj i nie marudź
Aktualizacja: 2025-12-19T12:28:03+01:00
11:32
Samsung Galaxy S26 z innym procesorem. To już potwierdzone
Aktualizacja: 2025-12-19T11:32:40+01:00
11:11
Kometa 3I/Atlas uchwycona przez sondę poszukującą życia. "Niezwykle cenny obraz"
Aktualizacja: 2025-12-19T11:11:58+01:00
10:50
Xiaomi ma dla ciebie pomysł na prezent. Te ceny nie utrzymają się długo
Aktualizacja: 2025-12-19T10:50:48+01:00
9:22
Uciekają do miasta... przed hałasem. "Nie da się żyć"
Aktualizacja: 2025-12-19T09:22:18+01:00
8:49
Szpieg z Korei Północnej pracował dla Amazonu. Wpadł w śmieszny sposób
Aktualizacja: 2025-12-19T08:49:21+01:00
8:10
Jego badania fuzji jądrowej mogły zmienić ludzkość. Został zabity
Aktualizacja: 2025-12-19T08:10:19+01:00
6:10
Polska domyka stalową kopułę. Zazdroszczą nam jej na świecie
Aktualizacja: 2025-12-19T06:10:00+01:00
6:07
Windows 11 pożera RAM jak zły. Akurat teraz, gdy jest drogo
Aktualizacja: 2025-12-19T06:07:00+01:00
6:05
Uber pokazał, jak Polacy nakręcają ruch. Nie śpimy, bo jeździmy
Aktualizacja: 2025-12-19T06:05:00+01:00
6:03
Redmi Note 15+ 5G - pierwsze wrażenia. Dwa koła za 200 megapikseli
Aktualizacja: 2025-12-19T06:03:00+01:00
6:00
Atomowy kolos USA wchodzi w morze. Wzbudza respekt i trwogę
Aktualizacja: 2025-12-19T06:00:00+01:00
21:07
Domowe audio stanie się madrzejsze. Już nie musisz nic ustawiać
Aktualizacja: 2025-12-18T21:07:45+01:00
20:07
Na rynku monitorów tąpnięcie. A myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy
Aktualizacja: 2025-12-18T20:07:27+01:00
19:04
Windows 11 jest bezpieczny i niebezpieczny. Nic już nie rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-18T19:04:13+01:00
18:41
Apple z monitorem, którego brakowało. Od dawna prosił się o poprawki
Aktualizacja: 2025-12-18T18:41:26+01:00
18:09
Android naprawia zrzuty ekranu. Czekałem na to cztery lata
Aktualizacja: 2025-12-18T18:09:13+01:00
17:11
Dostaniemy potężny zastrzyk technologii. Na stole wyjątkowa broń
Aktualizacja: 2025-12-18T17:11:05+01:00
16:37
ABW uruchamia bota na popularnym komunikatorze. Kontrowersyjny ruch
Aktualizacja: 2025-12-18T16:37:03+01:00
16:02
Karty graficzne dla ludu idą pod nóż. Bo się nie opłacamy
Aktualizacja: 2025-12-18T16:02:14+01:00
15:35
Powrót legendy Apple'a. Czekaliśmy 8 lat
Aktualizacja: 2025-12-18T15:35:01+01:00
15:00
Jaki ekspres De'Longhi wybrać? Sprawdziłem trzy i mam dla was odpowiedź
Aktualizacja: 2025-12-18T15:00:53+01:00
13:48
Lidl podsumował mój zakupowy rok. Wyszedłem z aplikacji przerażony
Aktualizacja: 2025-12-18T13:48:35+01:00
13:19
Karta microSD w iPhonie i drugi ekran? Dziwaczne, ale możliwe
Aktualizacja: 2025-12-18T13:19:06+01:00
12:16
Acer Predator X27UZ1O: monitor z listu do Mikołaja. Co potrafi?
Aktualizacja: 2025-12-18T12:16:48+01:00
11:56
Allegro łączy siły z Żabką. Masz Smart!, zapłacisz mniej za zakupy
Aktualizacja: 2025-12-18T11:56:32+01:00
10:58
Kometa 3I/Atlas zachowuje się coraz dziwniej. "15 anomalii"
Aktualizacja: 2025-12-18T10:58:23+01:00
9:44
Kapitalna nowość w ChatGPT. Klikasz aplikację i jedziesz
Aktualizacja: 2025-12-18T09:44:05+01:00
9:30
Polityk straszy pociągami jadącymi 350 km/h. Boisz się?
Aktualizacja: 2025-12-18T09:30:30+01:00
8:45
AI wypija tyle wody, co cała ludzkość razem wzięta. Porażające dane
Aktualizacja: 2025-12-18T08:45:54+01:00
7:43
Zapłać, żeby linkować. Facebook oszalał
Aktualizacja: 2025-12-18T07:43:34+01:00
6:11
Windows 11 zada ci pytanie. Lepiej się nie zgadzaj
Aktualizacja: 2025-12-18T06:11:00+01:00
6:11
Inne lodowce topnieją, ten nie. Trop prowadzi przez 105 metrów lodu
Aktualizacja: 2025-12-18T06:11:00+01:00
6:04
Chiny wiercą w Himalajach. "Przepis na kataklizm"
Aktualizacja: 2025-12-18T06:04:00+01:00
6:02
Sosnowiec zamawia wojskowy zestaw na drony. Chce mieć własną tarczę
Aktualizacja: 2025-12-18T06:02:00+01:00
6:00
Polska to kręgosłup NATO. Generał tłumaczy, dlaczego pełnimy kluczową rolę
Aktualizacja: 2025-12-18T06:00:00+01:00
21:00
Google ma dość czatów. Z botem pogadasz jak w epoce bita łupanego
Aktualizacja: 2025-12-17T21:00:31+01:00
19:24
Amerykanie mówią, że Europa dyskryminuje ich firmy. Grożą zemstą
Aktualizacja: 2025-12-17T19:24:22+01:00
18:42
Następca Skyrima? Bethesda bez litości
Aktualizacja: 2025-12-17T18:42:25+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA