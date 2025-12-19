Jaki prezent dla kreatywnych? Myszka do pracy na Święta

Ładowanie...

Święta za pasem, a zakupowa gorączka już trwa. Wiele osób zastanawia się, co kupić najbliższym pod choinkę. Jeśli macie w swoim otoczeniu osoby, które zajmują się pracą kreatywną związaną z obrazem i dźwiękiem lub projektowaniem, to zapewne wiecie, jak wiele czasu spędzają przy komputerze. Wiele osób zajmuje się tym również hobbystycznie –w obu przypadkach dobrym pomysłem może być zakup akcesorium komputerowego, z którego z pewnością się ucieszą.

Niezależnie czy mowa o kimś, kto obrabia zdjęcia, tworzy grafiki od zera, montuje wideo, miksuje muzykę lub długie przy dowolnych innych projektach, to jednym z najważniejszych gadżetów w ich arsenale jest myszka do komputera. Często też jest to urządzenie, którego się nie wymienia, póki całkowicie nie padnie. Jeśli tylko słyszeliście, że ktoś bliski narzeka na swojego gryzonia, to kupienie na prezent myszki może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Tylko jaką myszkę komputerową kupić dla fotografa, grafika, montażysty albo dźwiękowca? Taka zwykła z marketu, z dwoma guzikami i rolką, to zdecydowanie za mało. Warto rzucić okiem na modele kierowane właśnie do twórców, które projektowane były tak, by ułatwiać i przyspieszać pracę w popularnych programach do pracy kreatywnej. Dobrym przykładem jest Swiftpoint Creator, czyli młodszy i nieco tańszy brat świetnej myszki do gier Swiftpoint Z2.

Co potrafi Swiftpoint Creator, czyli myszka komputerowa dla twórców?

Przede wszystkim to solidnie wykonana i wyglądająca nieco futurystycznie mysz wyposażona w aż 13 przycisków, których działanie można w niemal dowolny sposób konfigurować. Każda osoba zajmująca się pracą przy programach graficznych i muzycznych, narzędziach do obróbki wideo lub zajmująca się projektowaniem na komputerze czegokolwiek innego może dostosować jej działanie do swoich potrzeb.

Do guzików można przypisać najpotrzebniejsze funkcje i wybrane skróty klawiszowe, co oszczędza czas spędzony na pracy. Powtarzalne operacje można mieć w zasięgu kciuka (lub innego palca!) bez konieczności szukania drugą ręką skrótów na klawiaturze. Swiftpoint Creator jest przy tym sprzętem wykorzystywanym przez najlepsze studia montażowe w Hollywood.

Niemniej istotny jest fakt, iż myszkę projektowano z myślą o pracy przy konkretnych programach będących standardem w branżach kreatywnych. Dzięki temu korzystanie z narzędzi takich jak Adobe Photoshop czy Premiere Pro, DaVinci Resolve czy Canva oraz w sofcie SolidWorks jest sprawniejsze. Przekłada się to na oszczędność czasu, a tego typu pracy czas to dosłownie pieniądz. Ciekawą funkcją myszki Swiftpoint Creator jest przy tym tzw. Deep Click.

Swiftpoint Creator ma dwa czujniki nacisku, a funkcja Deep Click zapewnia haptyczne sprzężenie zwrotne, co dodatkowo zwiększa zakres działań, jakie można wykonywać, posługując się podczas codziennej pracy wyłącznie myszką. Do tego dopasowanie do preferencji nie ogranicza się do softu. Swiftpoint Creator to myszka modułowa, w której możemy wymienić niektóre elementy, w tym przyciski i nakładki na takie, które najbardziej nam pasują.

Omawiana mysz cechuje się przy tym bardzo wysoką dokładnością za sprawą sensora PMW3360 o wysokiej rozdzielczości wynoszącej od 200 do aż 12 tys. DPI i to przy próbkowaniu na poziomie 1000 Hz. Oprogramowanie w komputerze poprawnie wykrywa nawet najdrobniejsze ruchy wykonane z użyciem modelu Swiftpoint Creator, co przekłada się na bardzo precyzyjne poruszanie kursorem po ekranie. A to w pracy kreatywnej jest przecież kluczowe.

Swiftpoint Creator, czyli mysz z ogonkiem

Warto podkreślić, że mamy tu do czynienia z myszką przewodową, podczas gdy w sprzedaży jest wiele myszek bezprzewodowych. Dla osób, które korzystają z komputera do pracy biurowej lub w ogóle nie pracują przy komputerze może wydawać się to wadą, ale… w przypadku sprzętu do pracy brak przewodu nie zawsze jest zaletą! Sam mam w domu kilka myszek, a do niektórych zadań sięgam właśnie po przewodowego gryzonia, który zawsze jest gotów do pracy.

Myszki łączące się z komputerem poprzez odbiornik lub Bluetooth trzeba co jakiś czas ładować, a nie ma nic gorszego niż narzędzie pracy rozładowujące się w najmniej odpowiednim momencie. Do tego Swiftpoint Creator z racji tego, iż łączy się poprzez USB, minimalizuje input lag, czyli opóźnienie pomiędzy ruchem lub kliknięciem przycisku, a reakcją na nasze działanie na ekranie, co jest niezwykle istotne podczas pracy, bo zapewnia to większą precyzję.

W przypadku Swiftpoint Creator przewód ma przy tym długość 2,1 metra, więc bez problemu podłączymy ją nie tylko do monitora albo huba USB na biurku, ale też do komputera stacjonarnego stojącego pod nim. Sama myszka ma przy tym wagę 117 gram, więc z jednej strony porusza się ją wygodnie, a z drugiej - stabilnie stoi w miejscu po zakończeniu ruchu. Jej wymiary to z kolei 13 x 9 x 4 cm.

Swiftpoint Creator - cena

Akcesorium jest zgodne zarówno z systemem Windows, jak i macOS, więc ucieszy osoby pracujące zarówno na sprzęcie z oprogramowaniem Microsoftu, jak i na komputerze Mac od Apple’a. A ile za taki gadżet trzeba zapłacić? Swiftpoint Creator wyceniony jest na dokładnie 898,99 zł. Mało to nie jest, ale kupując ten model myszki dla twórców możemy mieć pewność, że obdarowana tym urządzeniem osoba będzie z pewnością zadowolona, a korzystać będzie z gadżetu każdego dnia.

Piotr Grabiec 19.12.2025 14:57

