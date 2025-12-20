Potężna inwestycja Orange. Nowy władca rynku światłowodu w Polsce

Ładowanie...

Nexera działa na rynku od 2017 r. i od początku stawiała na model FTTH - światłowód doprowadzony bezpośrednio do domu. Jej sieć powstawała przede wszystkim w regionach środkowej i północno‑wschodniej Polski, czyli tam, gdzie inwestycje telekomunikacyjne są najtrudniejsze i najmniej opłacalne dla komercyjnych operatorów.

Kluczowe jest jednak to, że Nexera to operator hurtowy. Nie sprzedaje Internetu Kowalskiemu ani Nowakowi. Udostępnia swoją infrastrukturę innym firmom - Orange, Play, Plusowi, T‑Mobile czy Vectrze. To model, który w Polsce wciąż jest rzadkością, ale w Europie Zachodniej stanowi fundament rozwoju sieci.

REKLAMA

Czytaj też:

Dokładnie tak samo działa Światłowód Inwestycje (S‑I) - spółka joint venture Orange i APG, powołana w 2021 r. To właśnie do niej ma trafić przejmowana infrastruktura Nexery. Obie sieci są otwarte dla wszystkich operatorów detalicznych, co teoretycznie daje mieszkańcom realny wybór dostawcy usług. W praktyce - wciąż jest z tym różnie, ale kierunek jest jasny.

Spójrzmy na liczby, bo robią wrażenie

Nexera to dziś infrastruktura docierająca do ok. 800 tys. gospodarstw domowych, z czego 280 tys. jest już aktywnie obsługiwanych przez operatorów detalicznych. To przede wszystkim małe miasta i obszary wiejskie - miejsca, które przez lata były cyfrowo wykluczone.

Światłowód Inwestycje ma obecnie zasięg 2,4 mln adresów. Po dodaniu Nexery powstanie sieć obejmująca 3,2 mln gospodarstw domowych. A to dopiero początek.

Plan zakłada dalszą rozbudowę o kolejne 700 tys. adresów do 2028 r., co oznacza, że S‑I będzie docierać do niemal 3,9 mln gospodarstw.

Dla porównania: w Polsce jest ok. 14,5 mln gospodarstw domowych. Oznacza to, że jedna hurtowa infrastruktura - zarządzana przez Orange i APG - będzie obejmować blisko 10 proc. całego kraju. To liczba, która sama tłumaczy, dlaczego ta transakcja jest strategiczna.

Strategia, synergie i ambicje

Dla Orange Polska to kolejny krok w realizacji długofalowej strategii inwestowania w światłowód. Prezeska Orange, Liudmila Climoc, podkreśla, że Nexera doskonale uzupełnia profil Światłowodu Inwestycje – zarówno technologicznie, jak i geograficznie. Innymi słowy: to nie jest dublowanie infrastruktury, lecz jej rozszerzenie tam, gdzie Orange dotąd nie było obecne.

Z kolei dla APG - jednego z największych europejskich inwestorów infrastrukturalnych - to wzmocnienie pozycji na jednym z najszybciej rozwijających się rynków cyfrowych w UE. Połączona sieć stanie się jedną z największych hurtowych sieci światłowodowych w Polsce.

Choć cena wynosi 1,5 mld zł to warto pamiętać, że ok. 1 mld zł to zadłużenie bankowe Nexery. Orange i APG zobowiązały się je spłacić, ale jednocześnie prowadzą rozmowy z bankami o pozostawieniu części długu w bilansie przejmowanej spółki.

Z punktu widzenia Orange kluczowe jest to, że transakcja nie ma pogorszyć kondycji finansowej firmy. Zarząd podkreśla, że wpływ na bilans i dźwignię finansową ma być minimalny.

Ostateczna cena może jeszcze ulec korekcie - standardowa procedura przy tego typu przejęciach.

Regulacje: ostatnia przeszkoda przed finalizacją

Choć umowa została podpisana to transakcja nie jest jeszcze zamknięta. Potrzebne są zgody regulatorów - przede wszystkim UKE, a być może także UOKiK.

Regulatorzy z pewnością przyjrzą się sprawie dokładnie. Orange to jeden z największych operatorów w kraju, a APG to potężny inwestor infrastrukturalny. Jednak argument o otwartym, hurtowym modelu działania może okazać się kluczowy. Jeśli infrastruktura pozostaje dostępna dla wszystkich operatorów detalicznych to ryzyko ograniczenia konkurencji jest mniejsze.

Z makroekonomicznego punktu widzenia to naturalny etap dojrzewania rynku. Polska wciąż ma niższą penetrację światłowodu niż wiele krajów Europy Zachodniej. Konsolidacja operatorów hurtowych może przyspieszyć nadrabianie zaległości.

Jednocześnie rośnie koncentracja rynku. Światłowód Inwestycje stanie się największym hurtowym operatorem w kraju. Czy to dobrze? To zależy od tego, jak skutecznie regulatorzy będą pilnować otwartego dostępu dla konkurencji.

Co dalej?

Najbliższe miesiące upłyną pod znakiem procedur regulacyjnych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to infrastruktura Nexery zostanie włączona do Światłowodu Inwestycje, a połączona sieć będzie zarządzana centralnie.

REKLAMA

Dla Orange to kolejny krok w budowaniu pozycji lidera polskiej telekomunikacji. Dla APG - potwierdzenie, że inwestycje w europejską infrastrukturę cyfrową są stabilne i perspektywiczne.

A dla konsumentów? Najważniejsze pytanie brzmi: czy szybki, niezawodny światłowód dotrze do ich domów szybciej niż dotychczas. Odpowiedź poznamy w ciągu kilku najbliższych lat - ale wszystko wskazuje na to, że tempo rozwoju przyspieszy.

REKLAMA

Maciej Gajewski 20.12.2025 16:10

Ładowanie...