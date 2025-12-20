Logo
Samsung robi powrót do przeszłości. Kultowa funkcja aparatów wróci po latach

Samsung najwyraźniej tęskni za dawnymi czasami i chce przywrócić funkcję, która była standardem w telefonach kilka lat temu. Dotyczy aparatów i bardzo dobrze ją znasz z Galaxy S10 i Note 10.

Albert Żurek
Samsung zmienna przysłona
Mowa o funkcji zmiennej przysłony w aparacie głównym. Rozwiązanie zostało wprowadzone wraz z serią Galaxy S9. Oba modele - zarówno Galaxy S9, jak i S9+ oferowały aparat główny z matrycą o rozdzielczości 12 Mpix i obiektywem ze zmienną przysłoną w zakresie f/1.5 - 2.4. Opcja trafiła też do serii Note 9 oraz S10 i Note 10, natomiast znikła w S20. Teraz po wielu latach ma powrócić.

Smartfony Samsunga znowu z aparatami ze zmienną przysłoną

Zaufany informator z Chin Digital Chat Station podaje, że Samsunga rozważa przywrócenie funkcji zmiennej przysłoni do przyszłych modeli Galaxy. Gigant miał nawet zacząć już testy rozwiązania, które stosował 6-7 lat temu. 

Dlaczego akurat teraz po wielu latach producent na to się decyduje? Ponieważ już wcześniej pojawiły się doniesienia, że Apple ma chcieć wprowadzić podobne rozwiązanie do przyszłych iPhone’ów 18 Pro. Samsung będący największym konkurentem producenta z Cupertino może chcieć mu dotrzymać kroku.

Dlatego implementacja zmiennej przysłony w telefonach Samsunga to najprawdopodobniej kwestia najwcześniej 2027 r. Do debiutu serii S26 pozostaje już tylko kilka miesięcy i o urządzeniach wiemy praktycznie wszystko. Gdyby przyszłoroczne sztandarowe modele miałyby otrzymać taką nowość, dowiedzielibyśmy się o tym już wcześniej.

Trudno powiedzieć czy Samsung będzie chciał wprowadzić tak jak dawniej zmienną przysłonę do wszystkich modeli. W czasach serii Galaxy S9 obejmującej dwa urządzenia i rodziny S10 wszystkie urządzenia oferowały tę funkcję. Nawet Galaxy S10e, który był najmniejszym i najtańszym telefonem z całej stawki.

Tylko że w obecnych smartfonach różnice między Galaxy S oraz S+ a bardziej zaawansowanym S Ultra są znacznie większe niż w przypadku serii S9 czy S10. Dawniej wszystkie smartfony oferowały takie same aparaty główne, natomiast w dzisiejszych S Ultra mamy większy i potężniejszy czujnik 200 Mpix w porównaniu z modułem 50 Mpix ze zwykłych wersji.

Na co komu potrzebna zmienna przysłona w telefonach?

Zmienna przysłona w aparacie to mechanizm, który reguluje ilość światła wchodzącego przez obiektyw do matrycy urządzenia. Rozwiązanie przydaje się w różnych warunkach. Na przykład w słoneczny dzień, gdy światła jest zbyt dużo, przysłona może ograniczyć wpadanie światła. Jednocześnie pozwala uzyskać większą głębię ostrości.

Natomiast otworzona przysłona pozwala poprawić jakość w warunkach gorszego oświetlenia i mniejszą głębię ostrości. To nie tak, że potrzebujemy specjalistycznej wiedzy do obsługi przysłony w telefonach. W starszych modelach Samsunga wszystko odbywało się automatycznie przez algorytm sterujący parametrami aparatu. Obecnie zmienna przysłona w smartfonach to rzadkość. Oferują ją tylko pojedyncze modele głównie z Chin takie jak Honor Magic 7 Pro wydany na początku 2025 r.

Więcej o Samsungu przeczytasz na Spider's Web:

20.12.2025 07:10
Tagi: iPhoneSamsungSmartfony
