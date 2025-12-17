Logo
Samsung ma sposób na drogi RAM. Mam nadzieję, że to pomoże

Samsung ma plan ulepszania pamięci operacyjnych w smartfonach. Gigant zbada technologię, dzięki której RAM dla urządzeń mobilnych ma być produkowany znacznie szybciej.

Albert Żurek
Galxy S26 ma ładować się wolniej niż A57
Obecnie na rynku pamięci komputerowych jest kompletna katastrofa. Ceny modułów wystrzeliły w górę i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała się poprawić. Ma być tylko gorzej, więc każdy pozytywny ruch ze strony producentów, który może chociaż trochę poprawić problematyczną dostępność pamięci jest na wagę złota. 

Samsung poprawi produkcję pamięci operacyjnej. Jest nadzieja na lepsze czasy

Jak donosi południowokoreański serwis The Elec, Samsung wraz z oddziałem Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) badają technologię wdrażania procesów produkcji DRAM mniejszych niż 10 nm. Rozwiązanie ma pomóc oddziałowi zajmującemu się tworzeniem półprzewodników przyspieszyć wytwarzanie pamięci operacyjnej dla urządzeń mobilnych.

Obecnie wygląda bowiem to tak, że gigant wykorzystuje konwencjonalne rozwiązania, które są podatne na uszkodzenia i spadek wydajności ze względu na wysoką temperaturę podczas procesu układania tranzystorów pod komórkami pamięci. Natomiast Samsung miał opracować specjalny tranzystor charakteryzujący się wysoką stabilnością termiczną i wytrzymałością na wysokie temperatury.

Technologia została już zapowiedziana, ale specjaliści z branży pamięci komputerowych uważają, że wdrożenie ma zająć trochę czasu. Rozwiązanie ma być wciąż w fazie rozwoju.

Ta technologia jest wciąż w fazie badań i jej faktyczne zastosowanie w komercyjnych pamięciach DRAM firmy Samsung jest jeszcze bardzo odległą perspektywą - mówi ekspert, na którego powołuje się Sammy Fans.

Każde rozwiązanie, które może poprawić trudną sytuację na rynku pamięci jest pożądane

Podwyżki cen pamięci DRAM i NAND wstrząsnęły branżą w minionych tygodniach. Początkowo powodowały ok. dwukrotne wzrosty, lecz obecnie zauważa się nawet cztero- lub pięciokrotną różnicę w porównaniu z cenami przed krachem. Do niedawna zestaw pamięci DDR5 32 GB można było kupić za ok. 400 zł, dziś natomiast to kwestia 2000 zł. Sytuacja ma też wpłynąć na rynek laptopów, telefonów i innych urządzeń korzystających z szybkich pamięci.

Winna jest tu sztuczna inteligencja. Producenci pamięci skupiają swoje siły przerobowe na bardziej dochodowych odbiorcach inwestujących w infrastrukturę wymaganą do obsługi AI. Moduły DDR5 nie tylko są masowo wykupowane przez centra dane, ale firmy produkujące moduły DRAM wolą koncentrować się na szybszych pamięciach typu HBM, które są niezbędne w profesjonalnych układach graficznych wykorzystywanych w sztucznej inteligencji.

Przez sztuczną inteligencję branża telefonów również ma ucierpieć - do tanich urządzeń powróci 4 GB RAM, a w średniopółkowych modelach częściej będziemy widzieć 8 GB zamiast 12 GB. Taka sytuacja ma potrwać nawet do 2028 r. według jednego z trzech największych producentów RAM-u - SK Hynix. Dlatego nawet jeśli wdrożenie nowej technologii przez Samsunga trochę potrwa, możemy na tym skorzystać. Mam przynajmniej taką nadzieję.

Albert Żurek
17.12.2025 16:28
Tagi: pamięćRAMSamsungSmartfony
