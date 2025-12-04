Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Przez drożyznę powrócą telefony z 4 GB RAM. Kompletny upadek

Trudna sytuacja na rynku pamięci komputerowych. Teraz dowiedzieliśmy się, że w następnym roku powrócą smartfony z 4 GB. Prędko ich się nie pozbędziemy.

Albert Żurek
Redmi pracuje nad smartfonem z baterią 9000 mAh
REKLAMA

Powrót 4 GB do smartfonów to duże uproszczenie całej sytuacji. Z nowych doniesień wynika, że cały rynek mobilny poczuje konsekwencje rosnących cen pamięci operacyjnej oraz masowej. Raport ujawnia, że przyszłe modele będą mocno ograniczane z RAM-u. Dotyczy to zarówno najtańszych smartfonów za kilkaset złotych, jak i nieco droższych modeli.

REKLAMA

Powrót smartfonów z 4 GB to wizja na 2026 r., której się nie spodziewaliśmy

W ostatnich latach producenci znacząco ulepszyli pamięci w telefonach. Nie tylko pod względem szybkości, ale też pojemności. Mało kto się spodziewał, że będziemy mogli kupić tanie urządzenia z 12/16 GB RAM i 512 GB wbudowanej przestrzeni na dane. Niestety, ale wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją spowodował, że na rynku brakuje pamięci.

Producenci elektroniki skupiają się przede wszystkim na profesjonalnych dostawcach - centrach AI, akceleratorach sztucznej inteligencji i najszybszych pamięciach typu HBM. Sprzęt konsumencki natomiast zszedł na drugi plan. Rynek komputerów osobistych i smartfonów na tym traci, ponieważ wszystko drożeje.

Z nowego raportu TrendForce wynika, że niedobór spowoduje powrót 4 GB do telefonów z najniższej półki. Dziś wygląda to tak, że na rynku znajdziemy pojedyncze urządzenia z taką wartością, ale coraz częściej zastępuje się 6-8 GB pamięci operacyjnej. Jednak w 2026 zostanie to ograniczone i tanie telefony, które wcześniej miały oferować 6-8 GB RAM zapewnią tylko 4 GB. 

W urządzeniach niskiej klasy liczy się przede wszystkim niska cena. Gdyby producenci chcieliby pozostać przy dotychczasowych wartościach RAM-u musieliby zdecydować się na podwyżki. 

Średnia półka i najdroższe modele też oberwą rykoszetem

Podobna sytuacja czeka też urządzenia ze średniej półki cenowej, które do niedawna oferowały od 6 do 12 GB RAM. Ze względu na niedobór pamięci producenci zrezygnują z 12 GB na rzecz od 6 GB do maksymalnie 8 GB. Zmiana jednak nie zostanie wdrożona natychmiastowo, a stopniowo. Oznacza to, że cofniemy się w rozwoju telefonów o kilka lat. Na szczęście 8 GB RAM w smartfonie ze średniej półki to wciąż wystarczająca wartość. 

Co natomiast z najdroższymi urządzeniami? W tym przypadku sprawa będzie nieco mniej skomplikowana. Obecne telefony z tego segmentu oferują od 12 do 16 GB RAM w zależności od konfiguracji. Producenci nie zamierzają powrócić do ery 8 GB w telefonach za 4 tys. zł (i więcej) i wciąż 12 GB pozostanie standardem. Głównie zauważymy spowolnienie procesu przejścia na 16 GB RAM.

W telefonach z wyższej półki cenowej jednak dodatkowe zasoby pamięci operacyjnej są naprawdę istotne. Urządzenia te obsługują lokalne modele sztucznej inteligencji wymagającej dużych prędkości i pojemności. Producenci nie mogą zatem ograniczyć RAM-u do 8 GB - 12 GB wciąż pozostaje złotym środkiem.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
15.12.2025 13:04
Tagi: RAMSmartfony
Najnowsze
12:33
Miało nie być fajerwerków w Krakowie. Niestety odezwał się wojewoda
Aktualizacja: 2025-12-15T12:33:48+01:00
11:50
Do Żabki weźmiesz za duże spodnie. Sklep startuje z nową usługą
Aktualizacja: 2025-12-15T11:50:44+01:00
10:59
Kometa 3I/Atlas ma dziwny warkocz. "Tajemnica, o której milczy NASA"
Aktualizacja: 2025-12-15T10:59:14+01:00
10:01
Xperia Play zmartwychwstała. Zmieniła nazwę, producenta, ale widać, że to ona
Aktualizacja: 2025-12-15T10:01:19+01:00
9:37
Pierwsze chwile z Honor Magic 8 Pro. Takie robi zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-15T09:37:47+01:00
8:58
Samsung wyprzedał nowy telefon w jeden dzień. Co tam się stało?
Aktualizacja: 2025-12-15T08:58:08+01:00
8:55
Amazon Prime z nową ceną. Jest drożej, ale i tak kupisz
Aktualizacja: 2025-12-15T08:55:47+01:00
8:09
Tefal Ixeo Power, czyli prasowanie z parowaniem w wersji smart
Aktualizacja: 2025-12-15T08:09:50+01:00
8:05
Robot pobity na wizji. To najdziwniejszy pozew tego roku
Aktualizacja: 2025-12-15T08:05:23+01:00
6:35
Jak usunąć pokój z mapy robota sprzątającego? Koniec z Narnią w szafie
Aktualizacja: 2025-12-15T06:35:25+01:00
6:22
Dlaczego woda na Ziemi nie uciekła w kosmos? Odpowiedzią jest bridgmanit
Aktualizacja: 2025-12-15T06:22:49+01:00
6:20
ChatGPT w trybie dla dorosłych. Gdy libertarianizm zderza się z rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-12-15T06:20:00+01:00
6:10
WhatsApp wyloguje cię z konta i zmusi do nowej wersji. Fajnie, nie..?
Aktualizacja: 2025-12-15T06:10:00+01:00
6:00
Dlaczego prawie każda gra nie działa na premierę? Pytamy prawdziwego speca
Aktualizacja: 2025-12-15T06:00:00+01:00
19:20
Tusk obiecuje szybkie pociągi, ale rewolucja już tu jest. Czuję się jak pionier 
Aktualizacja: 2025-12-14T19:20:40+01:00
18:41
W automacie kupisz nawet chleb i ziemniaki. Czekam na marchewkomat i masłomat
Aktualizacja: 2025-12-14T18:41:12+01:00
18:05
Elon Musk spojrzał na Polskę i potężnie się zmartwił. Bo nie chcecie mieć dzieci
Aktualizacja: 2025-12-14T18:05:29+01:00
16:10
O włos od katastrofy na orbicie. Starlink musiał uciekać przed chińskim satelitą
Aktualizacja: 2025-12-14T16:10:00+01:00
16:00
Nowa polska tarcza przeciwko dronom. Wreszcie zabetonujemy nasze niebo
Aktualizacja: 2025-12-14T16:00:00+01:00
15:00
Aplikacje na Windows 11 będą działać jak należy - obiecuje Microsoft. Uwierzymy, jak zobaczymy
Aktualizacja: 2025-12-14T15:00:00+01:00
13:00
Jak możecie się fascynować sztucznymi zwiastunami gier? Ja czuję totalne zażenowanie
Aktualizacja: 2025-12-14T13:00:00+01:00
10:23
Kometa 3I/Atlas ponownie zmieniła kolor. I znów to cholernie dziwne
Aktualizacja: 2025-12-14T10:23:42+01:00
9:00
Świąteczne prezenty. 8 gadżetów, które ucieszą graczy, majsterkowiczów i kawoszy
Aktualizacja: 2025-12-14T09:00:00+01:00
8:04
Supernowa zdradziła przepis na życie. Tak działa kosmiczna kuchnia
Aktualizacja: 2025-12-14T08:04:00+01:00
7:53
Szokująca luka w czatbotach. Rozbraja je poezja
Aktualizacja: 2025-12-14T07:53:00+01:00
7:42
Antarktyda to wielkie laboratorium. Dwa balony, dwa wielkie pytania
Aktualizacja: 2025-12-14T07:42:00+01:00
7:31
Odkryli dziwny ślad na Marsie. Toż to motyl
Aktualizacja: 2025-12-14T07:31:00+01:00
7:20
Zapomnij o PIN-ach i skanach twarzy. Microsoft wykorzysta... uszy
Aktualizacja: 2025-12-14T07:20:00+01:00
7:10
Przeniosą serwery w kosmos. "Na Ziemi już się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-14T07:10:00+01:00
16:40
Polak naprawia Messengera na Windowsa. Czekamy na wersję dla macOS
Aktualizacja: 2025-12-13T16:40:00+01:00
16:30
Miliardy z twoich podatków na ratunek Poczcie Polskiej. Dziwny sklepik, niedaleko Paczkomatu
Aktualizacja: 2025-12-13T16:30:00+01:00
16:20
Krzyż Einsteina. Lupa, dzięki której zobaczyliśmy supernową z krańców wszechświata
Aktualizacja: 2025-12-13T16:20:00+01:00
16:10
Ukraińcy pozywają amerykańskie giganty za biznes z mordercami. Koniec pobłażania
Aktualizacja: 2025-12-13T16:10:00+01:00
16:00
Chiny odrzucają amerykańskie chipy. Nie dlatego, że są słabsze czy droższe 
Aktualizacja: 2025-12-13T16:00:00+01:00
12:54
Międzygwiezdny 3I/ATLAS gościem na Wigilię. Masz miejsce przy stole dla wędrowca?
Aktualizacja: 2025-12-13T12:54:10+01:00
11:00
Urbanistyczne Google Maps. Koniec z korupcją
Aktualizacja: 2025-12-13T11:00:00+01:00
8:01
Motorola Edge 70 - recenzja. Świat robi cegły, oni zrobili telefon
Aktualizacja: 2025-12-13T08:01:00+01:00
7:51
Beton ma konkurenta. Nowy materiał dosłownie pożera CO2
Aktualizacja: 2025-12-13T07:51:00+01:00
7:41
Portfolio traci wartość. Rekruterzy każą rysować kandydatom do pracy na żywo
Aktualizacja: 2025-12-13T07:41:00+01:00
7:31
Genomy sprzed 10 tys. lat wywracają obraz ewolucji. Piorunujące odkrycie
Aktualizacja: 2025-12-13T07:31:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA