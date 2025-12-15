Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Pierwsze chwile z Honor Magic 8 Pro. Takie robi zdjęcia

Przez kilka tygodni testowałem Honora Magic 8 Pro. Ten smartfon zadebiutuje u nas dopiero w styczniu, ale mogę zdradzić wam trochę informacji o tym, co o nim myślę i jakie zdjęcia robi. Zabrałem go do Chin i mam trochę obłędnych fotek.

Paweł Grabowski
Pierwsze chwile z Honor Magic 8 Pro. Takie robi zdjęcia
REKLAMA

Honor zabrał mnie do Chin, żeby pokazać jak tworzy swoje smartfony, a gwiazdą wydarzenia miał być Magic 8 Pro. W Państwie Środka zadebiutował 2 miesiące temu, my musimy czekać do stycznia. Widziałem jak powstaje, porozmawiałem z jego twórcami, a do tego korzystałem z najnowszej wersji Magic OS. Niestety wiąże mnie embargo, więc większości informacji nie mogę wam napisać, ale mogę podzielić się pierwszymi wrażeniami i zdjęciami, które zrobiłem tym smartfonem. A jeżeli zastanawia was proces powstawania urządzenia, to zapraszam do oddzielnego tekstu poświęconego mojej wizycie gospodarczej w Chinach.

REKLAMA

Honor Magic 8 Pro jest ładny

Kontynuuje dobrze znany z ubiegłorocznego modelu i to jest dobra decyzja. Pewnie leży w dłoni, górna część nie przeważa, a jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Nie da się przyczepić do tego aspektu urządzenia. Mierzy 161,2 mm x 75 x 8,3 mm, a waga to 223 g. Z przodu mamy szkło NanoCrystal Shield, a tył wykonano z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Ramka jest z aluminium klasy lotniczej. Całość ma być odporna na upadki i po trzech całkowicie przypadkowych upadkach mogę powiedzieć, że radzi sobie całkiem nieźle.

Na boku zauważycie AI Button, który można spersonalizować do wywołania konkretnej funkcji, a w przypadku aparatu pełni rolę spustu migawki. Wiadomo co było inspiracją.

Duży ekran jest bardzo jasny i czytelny, ale jak może być inaczej, jeżeli mamy do czynienia z ekranem LTPO o przekątnej 6,71 cala, rozdzielczości 2808 x 1256 pikseli i maksymalnej jasności 6000 mitów (robocza to 1800 nitów). Ekran jest 10-bitowy, ma pełne pokrycie przestrzeni DCI-P3, więc oglądanie na nim treści jest przyjemnym doświadczeniem.

Jednak to co najbardziej przykuwa moją uwagę to bateria, a raczej czas pracy na jednym ładowaniu. Co tu dużo mówić - Honor zrobił robotę i smartfon bez żadnego wysiłku wytrzymuje dwa dni, a i 3 pójdzie. To za sprawą baterii krzemowo-węglowej o pojemności 6270 mAh i obsługą szybkiego ładowania z mocą do 100 W przewodowo i 80 W bezprzewodowo. Coś niesamowitego, a do tego mamy szybkie ładowanie. Honor Magic 8 Pro wpisuje się doskonale w najnowszy trend smartfonów opartych na systemie Android - jak największa bateria z jak najdłuższym czasem pracy. I to lubię.

Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to niezmiennie uważam, że w przypadku MagicOS można mówić o schludności i przejrzystości. Bardzo lubię implementację AI w tym oprogramowaniu - jest, ale nie macie wrażenia, że ktoś wam próbują ją wciskać na siłę. Smartfon używa de facto dwóch silników AI. Pierwszym jest dobrze znane Google Gemini.

Drugi to Honor AI, który odpowiada za funkcje działające lokalnie takich jak np. obróbka zdjęć, podpowiadanie kolejnych czynności na telefonie, automatyzacja niektórych czynności. W Chinach przydał mi się świetnie działający Tłumacz AI. Algorytmy są również wykorzystywane do wykrywania Deep Fake'ów zarówno wideo, jak i audio. Honor w nowym telefonie prezentuje również usługi przesyłania plików pomiędzy różnymi urządzeniami, np iOS, macOS, czy Windowsem. Działa to intuicyjnie i jest wygodne. Do iPhone'a można przesyłać pliki za pomocą funkcji OneTap, która polega na zbliżeniu telefonów do siebie. Taki AirDrop, tylko rozszerzony o Androida.

Smartfon korzysta ze Snapdragona 8 Elite Gen 5 i 12/16 GB RAM, więc mamy do czynienia z naprawdę potężnym urządzeniem. Nie ma możliwości, żeby go spowolnić. Każda operacja jest wykonywana błyskawicznie. Co więcej - Honor Magic 8 Pro świetnie zarządza temperaturą pracy.

Pierwsze wrażenia były bardzo pozytywne, a po więcej zapraszam za miesiąc.

A teraz czas na najważniejsze kwestie - jakie zdjęcia robi Honor Magic 8 Pro?

Powiedzieć, że ładne, to nic nie powiedzieć. Kolory są dokładnie odwzorowane, autofocus nie ma problemu z działaniem, a zwykli użytkownicy z radością zanotują, że tryb automatyczny robi robotę. Co ciekawe - widać ile rzeczy jest teraz robione algorytmami - sekundę po zrobieniu zdjęcia widać je w surowej formie, a chwilę później pięknieje w oczach. Wiem, że doświadczycie tego w każdym telefonie, ale nie przestaje mnie to fascynować jak mocno w dzisiejszym świecie wszelki ewentualne niedoskonałości aparatów są usuwane algorytmami.

Honor ma 3 aparaty z tyłu: główny 50 Mpix, f.1/6 i matrycą 1/1.3 cala. Drugi ma 200 Mpix z obiektywem peryskopowym, f/2.6, matryca ma rozmiar 1/1.4 cala, a zoom optyczny to 3,7x. Trzeci moduł ma 50 Mpix i ma obiektyw ultraszerokokątny. Zrobicie za pomocą Magic 8 Pro ładne zdjęcia portretowe i niezłe ultraszerokie, a i teleobiektyw radzi sobie bardzo dobrze, za sprawą sporego zoomu optycznego. Więcej przeczytacie w pełnej recenzji, a teraz obejrzyjcie kilka kadrów:

Galeria: 8 zdjęć
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
Galeria: 4 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
Galeria: 7 zdjęć
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
REKLAMA
Galeria: 3 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Nieźle, co nie? A po więcej szczegółów zapraszam mniej więcej za miesiąc, wtedy opowiem wam więcej o tym urządzeniu.

REKLAMA
Paweł Grabowski
15.12.2025 09:37
Tagi: honorSmartfony
Najnowsze
9:37
Pierwsze chwile z Honor Magic 8 Pro. Takie robi zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-15T09:37:47+01:00
8:58
Samsung wyprzedał nowy telefon w jeden dzień. Co tam się stało?
Aktualizacja: 2025-12-15T08:58:08+01:00
8:55
Amazon Prime z nową ceną. Jest drożej, ale i tak kupisz
Aktualizacja: 2025-12-15T08:55:47+01:00
8:09
Tefal Ixeo Power, czyli prasowanie z parowaniem w wersji smart
Aktualizacja: 2025-12-15T08:09:50+01:00
8:05
Robot pobity na wizji. To najdziwniejszy pozew tego roku
Aktualizacja: 2025-12-15T08:05:23+01:00
6:35
Jak usunąć pokój z mapy robota sprzątającego? Koniec z Narnią w szafie
Aktualizacja: 2025-12-15T06:35:25+01:00
6:22
Dlaczego woda na Ziemi nie uciekła w kosmos? Odpowiedzią jest bridgmanit
Aktualizacja: 2025-12-15T06:22:49+01:00
6:20
ChatGPT w trybie dla dorosłych. Gdy libertarianizm zderza się z rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-12-15T06:20:00+01:00
6:10
WhatsApp wyloguje cię z konta i zmusi do nowej wersji. Fajnie, nie..?
Aktualizacja: 2025-12-15T06:10:00+01:00
6:00
Dlaczego prawie każda gra nie działa na premierę? Pytamy prawdziwego speca
Aktualizacja: 2025-12-15T06:00:00+01:00
19:20
Tusk obiecuje szybkie pociągi, ale rewolucja już tu jest. Czuję się jak pionier 
Aktualizacja: 2025-12-14T19:20:40+01:00
18:41
W automacie kupisz nawet chleb i ziemniaki. Czekam na marchewkomat i masłomat
Aktualizacja: 2025-12-14T18:41:12+01:00
18:05
Elon Musk spojrzał na Polskę i potężnie się zmartwił. Bo nie chcecie mieć dzieci
Aktualizacja: 2025-12-14T18:05:29+01:00
16:10
O włos od katastrofy na orbicie. Starlink musiał uciekać przed chińskim satelitą
Aktualizacja: 2025-12-14T16:10:00+01:00
16:00
Nowa polska tarcza przeciwko dronom. Wreszcie zabetonujemy nasze niebo
Aktualizacja: 2025-12-14T16:00:00+01:00
15:00
Aplikacje na Windows 11 będą działać jak należy - obiecuje Microsoft. Uwierzymy, jak zobaczymy
Aktualizacja: 2025-12-14T15:00:00+01:00
13:00
Jak możecie się fascynować sztucznymi zwiastunami gier? Ja czuję totalne zażenowanie
Aktualizacja: 2025-12-14T13:00:00+01:00
10:23
Kometa 3I/Atlas ponownie zmieniła kolor. I znów to cholernie dziwne
Aktualizacja: 2025-12-14T10:23:42+01:00
9:00
Świąteczne prezenty. 8 gadżetów, które ucieszą graczy, majsterkowiczów i kawoszy
Aktualizacja: 2025-12-14T09:00:00+01:00
8:04
Supernowa zdradziła przepis na życie. Tak działa kosmiczna kuchnia
Aktualizacja: 2025-12-14T08:04:00+01:00
7:53
Szokująca luka w czatbotach. Rozbraja je poezja
Aktualizacja: 2025-12-14T07:53:00+01:00
7:42
Antarktyda to wielkie laboratorium. Dwa balony, dwa wielkie pytania
Aktualizacja: 2025-12-14T07:42:00+01:00
7:31
Odkryli dziwny ślad na Marsie. Toż to motyl
Aktualizacja: 2025-12-14T07:31:00+01:00
7:20
Zapomnij o PIN-ach i skanach twarzy. Microsoft wykorzysta... uszy
Aktualizacja: 2025-12-14T07:20:00+01:00
7:10
Przeniosą serwery w kosmos. "Na Ziemi już się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-14T07:10:00+01:00
16:40
Polak naprawia Messengera na Windowsa. Czekamy na wersję dla macOS
Aktualizacja: 2025-12-13T16:40:00+01:00
16:30
Miliardy z twoich podatków na ratunek Poczcie Polskiej. Dziwny sklepik, niedaleko Paczkomatu
Aktualizacja: 2025-12-13T16:30:00+01:00
16:20
Krzyż Einsteina. Lupa, dzięki której zobaczyliśmy supernową z krańców wszechświata
Aktualizacja: 2025-12-13T16:20:00+01:00
16:10
Ukraińcy pozywają amerykańskie giganty za biznes z mordercami. Koniec pobłażania
Aktualizacja: 2025-12-13T16:10:00+01:00
16:00
Chiny odrzucają amerykańskie chipy. Nie dlatego, że są słabsze czy droższe 
Aktualizacja: 2025-12-13T16:00:00+01:00
12:54
Międzygwiezdny 3I/ATLAS gościem na Wigilię. Masz miejsce przy stole dla wędrowca?
Aktualizacja: 2025-12-13T12:54:10+01:00
11:00
Urbanistyczne Google Maps. Koniec z korupcją
Aktualizacja: 2025-12-13T11:00:00+01:00
8:01
Motorola Edge 70 - recenzja. Świat robi cegły, oni zrobili telefon
Aktualizacja: 2025-12-13T08:01:00+01:00
7:51
Beton ma konkurenta. Nowy materiał dosłownie pożera CO2
Aktualizacja: 2025-12-13T07:51:00+01:00
7:41
Portfolio traci wartość. Rekruterzy każą rysować kandydatom do pracy na żywo
Aktualizacja: 2025-12-13T07:41:00+01:00
7:31
Genomy sprzed 10 tys. lat wywracają obraz ewolucji. Piorunujące odkrycie
Aktualizacja: 2025-12-13T07:31:00+01:00
7:20
Boty już projektują leki. Brzmi cudownie, ale trochę strasznie
Aktualizacja: 2025-12-13T07:20:00+01:00
7:10
Robot Tesli to nieśmieszny żart. "Zdalnie sterowany bubel"
Aktualizacja: 2025-12-13T07:10:00+01:00
21:58
WhatsApp stał się lepszym komunikatorem. Nowe funkcje są super
Aktualizacja: 2025-12-12T21:58:29+01:00
21:11
Control Resonant zmienia zasady gry. Nie przestanę kochać Remedy
Aktualizacja: 2025-12-12T21:11:40+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA