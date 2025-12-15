Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Xperia Play zmartwychwstała. Zmieniła nazwę, producenta, ale widać, że to ona

Popularny producent konsol Ayaneo pokazał swój pierwszy smartfon. Choć trudno uniknąć skojarzeń z Xperią Play, to widok ten bardzo mnie cieszy - Ayaneo ma szansę dopieścić projekt, który Sony lata temu skreśliło.

Malwina Kuśmierek
Smartfon Ayaneo Pocket Play
REKLAMA

Sony Ericsson Xperia Play do dzisiaj uchodzi za jeden z najbardziej nietypowych telefonów komórkowych, który za czasów swojej świetności był numerem jeden na liście prezentów na gwiazdkę i urodziny wśród większości graczy. I choć smartfon bardzo kiepsko się zestarzał, to sama idea telefonu z wysuwanym kontrolerem do gier wciąż jest żywa. Udowadnia to producent retrokonsolek Ayaneo, który właśnie zaprezentował swój pierwszy smartfon - wdzięznego wcale-nie-klona Xperii Play o nazwie Pocket Play.

REKLAMA

Ayaneo Pocket Play to spełnienie marzeń osób tęskniących za Xperią Play

Ayaneo Pocket Play to urządzenie, które już na pierwszy rzut oka wygląda jak duchowy następca Xperii Play z 2011 roku. Producent postawił na rozsuwaną konstrukcję: z zewnątrz mamy do czynienia z typowy smartfonem, ale po wysunięciu ekranu spod spodu wyłania się pełnoprawny kontroler do gier. W kontrolerze umieszczono klasyczny krzyżak, przyciski ABXY, zestaw przycisków funkcyjnych oraz cztery spusty umieszczone na tyle obudowy.

Smartfon Ayaneo Pocket Play
Dla porównania - Sony Erricsson Xperia Play (fot. Evan Amos, Wikimedia Commons)

Względem oryginalnej Xperii Play Ayaneo nie tyle wymyśla ten pomysł na nowo, co go unowocześnia. Pocket Play również oferuje dwa touchpady, znane już z konstrukcji Sony, jednak w znacznie bardziej współczesnym wydaniu. Producent zapowiada, że będą one w pełni konfigurowalne i możliwe do mapowania jako wirtualne analogi lub własne urządzenia wejściowe. To rozwiązanie dobrze znane z handheldów Ayaneo i jednocześnie sygnał, że firma chce przenieść swoje doświadczenia z rynku przenośnych konsol wprost do świata smartfonów.

Smartfon Ayaneo Pocket Play

Na ten moment Ayaneo ujawniło wyłącznie wygląd Pocket Playa. Specyfikacja techniczna, cena oraz dokładna data premiery pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że smartfon trafi na Kickstartera - co nie powinno dziwić, bo to właśnie w ten sposób firma finansuje niemal wszystkie swoje produkty. Brak danych o procesorze, wyświetlaczu czy baterii sprawia, że Pocket Play jest póki co bardziej ciekawostką niż pełnoprawnym produktem.

Pewne jest natomiast pozycjonowanie urządzenia. Pocket Play ma być smartfonem dla graczy i będzie musiał rywalizować nie tylko z wyspecjalizowanymi konstrukcjami pokroju Asus ROG Phone czy Redmagic, ale też z flagowymi iPhone’ami i Samsungami, które od lat radzą sobie z mobilnymi grami bez dodatkowych kontrolerów. Ayaneo liczy jednak na zainteresowanie ze strony nisz - na użytkowników, którzy chcą jednego urządzenia do codziennego użytku i grania, bez konieczności noszenia osobnych akcesoriów lub całych urządzeń.

Producent zapowiada, że więcej szczegółów poznamy wraz ze startem kampanii crowdfundingowej. Do tego czasu Pocket Play pozostaje jednym z ciekawszych powrotów do zapomnianych pomysłów z historii smartfonów. Xperia Play nie doczekała się oficjalnego następcy od Sony, ale wygląda na to, że po latach ktoś w końcu postanowił przejąć pałeczkę - nawet jeśli robi to z poziomu Kickstartera.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
15.12.2025 10:01
Tagi: HandheldyKickstarterKonsole do gierSmartfony
Najnowsze
9:37
Pierwsze chwile z Honor Magic 8 Pro. Takie robi zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-15T09:37:47+01:00
8:58
Samsung wyprzedał nowy telefon w jeden dzień. Co tam się stało?
Aktualizacja: 2025-12-15T08:58:08+01:00
8:55
Amazon Prime z nową ceną. Jest drożej, ale i tak kupisz
Aktualizacja: 2025-12-15T08:55:47+01:00
8:09
Tefal Ixeo Power, czyli prasowanie z parowaniem w wersji smart
Aktualizacja: 2025-12-15T08:09:50+01:00
8:05
Robot pobity na wizji. To najdziwniejszy pozew tego roku
Aktualizacja: 2025-12-15T08:05:23+01:00
6:35
Jak usunąć pokój z mapy robota sprzątającego? Koniec z Narnią w szafie
Aktualizacja: 2025-12-15T06:35:25+01:00
6:22
Dlaczego woda na Ziemi nie uciekła w kosmos? Odpowiedzią jest bridgmanit
Aktualizacja: 2025-12-15T06:22:49+01:00
6:20
ChatGPT w trybie dla dorosłych. Gdy libertarianizm zderza się z rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-12-15T06:20:00+01:00
6:10
WhatsApp wyloguje cię z konta i zmusi do nowej wersji. Fajnie, nie..?
Aktualizacja: 2025-12-15T06:10:00+01:00
6:00
Dlaczego prawie każda gra nie działa na premierę? Pytamy prawdziwego speca
Aktualizacja: 2025-12-15T06:00:00+01:00
19:20
Tusk obiecuje szybkie pociągi, ale rewolucja już tu jest. Czuję się jak pionier 
Aktualizacja: 2025-12-14T19:20:40+01:00
18:41
W automacie kupisz nawet chleb i ziemniaki. Czekam na marchewkomat i masłomat
Aktualizacja: 2025-12-14T18:41:12+01:00
18:05
Elon Musk spojrzał na Polskę i potężnie się zmartwił. Bo nie chcecie mieć dzieci
Aktualizacja: 2025-12-14T18:05:29+01:00
16:10
O włos od katastrofy na orbicie. Starlink musiał uciekać przed chińskim satelitą
Aktualizacja: 2025-12-14T16:10:00+01:00
16:00
Nowa polska tarcza przeciwko dronom. Wreszcie zabetonujemy nasze niebo
Aktualizacja: 2025-12-14T16:00:00+01:00
15:00
Aplikacje na Windows 11 będą działać jak należy - obiecuje Microsoft. Uwierzymy, jak zobaczymy
Aktualizacja: 2025-12-14T15:00:00+01:00
13:00
Jak możecie się fascynować sztucznymi zwiastunami gier? Ja czuję totalne zażenowanie
Aktualizacja: 2025-12-14T13:00:00+01:00
10:23
Kometa 3I/Atlas ponownie zmieniła kolor. I znów to cholernie dziwne
Aktualizacja: 2025-12-14T10:23:42+01:00
9:00
Świąteczne prezenty. 8 gadżetów, które ucieszą graczy, majsterkowiczów i kawoszy
Aktualizacja: 2025-12-14T09:00:00+01:00
8:04
Supernowa zdradziła przepis na życie. Tak działa kosmiczna kuchnia
Aktualizacja: 2025-12-14T08:04:00+01:00
7:53
Szokująca luka w czatbotach. Rozbraja je poezja
Aktualizacja: 2025-12-14T07:53:00+01:00
7:42
Antarktyda to wielkie laboratorium. Dwa balony, dwa wielkie pytania
Aktualizacja: 2025-12-14T07:42:00+01:00
7:31
Odkryli dziwny ślad na Marsie. Toż to motyl
Aktualizacja: 2025-12-14T07:31:00+01:00
7:20
Zapomnij o PIN-ach i skanach twarzy. Microsoft wykorzysta... uszy
Aktualizacja: 2025-12-14T07:20:00+01:00
7:10
Przeniosą serwery w kosmos. "Na Ziemi już się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-14T07:10:00+01:00
16:40
Polak naprawia Messengera na Windowsa. Czekamy na wersję dla macOS
Aktualizacja: 2025-12-13T16:40:00+01:00
16:30
Miliardy z twoich podatków na ratunek Poczcie Polskiej. Dziwny sklepik, niedaleko Paczkomatu
Aktualizacja: 2025-12-13T16:30:00+01:00
16:20
Krzyż Einsteina. Lupa, dzięki której zobaczyliśmy supernową z krańców wszechświata
Aktualizacja: 2025-12-13T16:20:00+01:00
16:10
Ukraińcy pozywają amerykańskie giganty za biznes z mordercami. Koniec pobłażania
Aktualizacja: 2025-12-13T16:10:00+01:00
16:00
Chiny odrzucają amerykańskie chipy. Nie dlatego, że są słabsze czy droższe 
Aktualizacja: 2025-12-13T16:00:00+01:00
12:54
Międzygwiezdny 3I/ATLAS gościem na Wigilię. Masz miejsce przy stole dla wędrowca?
Aktualizacja: 2025-12-13T12:54:10+01:00
11:00
Urbanistyczne Google Maps. Koniec z korupcją
Aktualizacja: 2025-12-13T11:00:00+01:00
8:01
Motorola Edge 70 - recenzja. Świat robi cegły, oni zrobili telefon
Aktualizacja: 2025-12-13T08:01:00+01:00
7:51
Beton ma konkurenta. Nowy materiał dosłownie pożera CO2
Aktualizacja: 2025-12-13T07:51:00+01:00
7:41
Portfolio traci wartość. Rekruterzy każą rysować kandydatom do pracy na żywo
Aktualizacja: 2025-12-13T07:41:00+01:00
7:31
Genomy sprzed 10 tys. lat wywracają obraz ewolucji. Piorunujące odkrycie
Aktualizacja: 2025-12-13T07:31:00+01:00
7:20
Boty już projektują leki. Brzmi cudownie, ale trochę strasznie
Aktualizacja: 2025-12-13T07:20:00+01:00
7:10
Robot Tesli to nieśmieszny żart. "Zdalnie sterowany bubel"
Aktualizacja: 2025-12-13T07:10:00+01:00
21:58
WhatsApp stał się lepszym komunikatorem. Nowe funkcje są super
Aktualizacja: 2025-12-12T21:58:29+01:00
21:11
Control Resonant zmienia zasady gry. Nie przestanę kochać Remedy
Aktualizacja: 2025-12-12T21:11:40+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA