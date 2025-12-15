Xperia Play zmartwychwstała. Zmieniła nazwę, producenta, ale widać, że to ona

Ładowanie...

Sony Ericsson Xperia Play do dzisiaj uchodzi za jeden z najbardziej nietypowych telefonów komórkowych, który za czasów swojej świetności był numerem jeden na liście prezentów na gwiazdkę i urodziny wśród większości graczy. I choć smartfon bardzo kiepsko się zestarzał, to sama idea telefonu z wysuwanym kontrolerem do gier wciąż jest żywa. Udowadnia to producent retrokonsolek Ayaneo, który właśnie zaprezentował swój pierwszy smartfon - wdzięznego wcale-nie-klona Xperii Play o nazwie Pocket Play.

Ayaneo Pocket Play to spełnienie marzeń osób tęskniących za Xperią Play

Ayaneo Pocket Play to urządzenie, które już na pierwszy rzut oka wygląda jak duchowy następca Xperii Play z 2011 roku. Producent postawił na rozsuwaną konstrukcję: z zewnątrz mamy do czynienia z typowy smartfonem, ale po wysunięciu ekranu spod spodu wyłania się pełnoprawny kontroler do gier. W kontrolerze umieszczono klasyczny krzyżak, przyciski ABXY, zestaw przycisków funkcyjnych oraz cztery spusty umieszczone na tyle obudowy.

Smartfon Ayaneo Pocket Play

Dla porównania - Sony Erricsson Xperia Play (fot. Evan Amos, Wikimedia Commons)

Względem oryginalnej Xperii Play Ayaneo nie tyle wymyśla ten pomysł na nowo, co go unowocześnia. Pocket Play również oferuje dwa touchpady, znane już z konstrukcji Sony, jednak w znacznie bardziej współczesnym wydaniu. Producent zapowiada, że będą one w pełni konfigurowalne i możliwe do mapowania jako wirtualne analogi lub własne urządzenia wejściowe. To rozwiązanie dobrze znane z handheldów Ayaneo i jednocześnie sygnał, że firma chce przenieść swoje doświadczenia z rynku przenośnych konsol wprost do świata smartfonów.

Smartfon Ayaneo Pocket Play

Na ten moment Ayaneo ujawniło wyłącznie wygląd Pocket Playa. Specyfikacja techniczna, cena oraz dokładna data premiery pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że smartfon trafi na Kickstartera - co nie powinno dziwić, bo to właśnie w ten sposób firma finansuje niemal wszystkie swoje produkty. Brak danych o procesorze, wyświetlaczu czy baterii sprawia, że Pocket Play jest póki co bardziej ciekawostką niż pełnoprawnym produktem.

Pewne jest natomiast pozycjonowanie urządzenia. Pocket Play ma być smartfonem dla graczy i będzie musiał rywalizować nie tylko z wyspecjalizowanymi konstrukcjami pokroju Asus ROG Phone czy Redmagic, ale też z flagowymi iPhone’ami i Samsungami, które od lat radzą sobie z mobilnymi grami bez dodatkowych kontrolerów. Ayaneo liczy jednak na zainteresowanie ze strony nisz - na użytkowników, którzy chcą jednego urządzenia do codziennego użytku i grania, bez konieczności noszenia osobnych akcesoriów lub całych urządzeń.

Producent zapowiada, że więcej szczegółów poznamy wraz ze startem kampanii crowdfundingowej. Do tego czasu Pocket Play pozostaje jednym z ciekawszych powrotów do zapomnianych pomysłów z historii smartfonów. Xperia Play nie doczekała się oficjalnego następcy od Sony, ale wygląda na to, że po latach ktoś w końcu postanowił przejąć pałeczkę - nawet jeśli robi to z poziomu Kickstartera.

Malwina Kuśmierek 15.12.2025 10:01

