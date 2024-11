To najszybszy taki smartfon z Androidem. Może nie wygląda, ale to bestia

Smartfony do gier mają to do siebie, że muszą zapewniać świetną wydajność w grach. Takie telefony zazwyczaj działają też po prostu bardzo dobrze w typowym zwykłym użytkowaniu – przeglądaniu social mediów, odpisywania na komunikatorach czy konsumowaniu treści. Co prawda, do takich zadań Snapdragon 8 Elite jest przerostem formy nad treścią - typowy użytkownik nie potrzebuje aż tak dużej mocy obliczeniowej, ale w grach wygląda to trochę inaczej.