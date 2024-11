Ile kosztuje Pixel 9 Pro w częściach? O wiele mniej niż w sklepie

A jak to się ma do polskich cen? Jeśli spróbujemy przeliczyć koszt produkcji Pixela 9 Pro na złotówki, korzystając z kursu dolara zastosowanego przez Google w swoim sklepie (co prawda, nie jest to idealne porównanie, ale daje pewne wyobrażenie), to okazuje się, że wyprodukowanie tego modelu kosztuje około 2 tys. zł. To znacznie mniej niż jego cena detaliczna w Polsce, która wynosi 4949 zł.