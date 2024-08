Serio chcę się zaprzyjaźnić ze składakami, ale Pixel 9 Pro Fold to kolejne rozczarowanie

Nowszy Galaxy Z Fold6 wypada nieco lepiej, ale przecież i S23 Ultra doczekał się następcy. Główny moduł w Galaxy S24 Ultra to 200-megapikselowa matryca i f/1.7. Główny moduł w Galaxy Z Fold6 to 50-megapikselowa matryca i f/1.8. Ktoś mógłby zauważyć, że przecież to i tak świetny zestaw aparatów, na poziomie niedawnych sztandarowych modeli, który i tak zarejestruje wiele pięknych zdjęć - i to bardzo mądre spostrzeżenie. Tyle że mobilnym aparatom wciąż daleko do ideału, a tańszy klasyczny telefon Samsunga robi lepsze zdjęcia. Wybieram tego tańszego i klasycznego.