Wiele się zmieniło w porównaniu do Pixel Folda. Wewnętrzny ekran (2076 x 2152 px) ma teraz przekątną 8 cali (zamiast 7,6 cala) z uwagi na fakt, że zmieniono proporcje tego zewnętrznego: ma on teraz klasyczne 20:9, z przekątną 6,3 cala (1080 x 2424 px) zamiast 5,8 cala, jak w poprzednim modelu. Zewnętrzny wyświetlacz Pixela 9 Pro Fold jest niemal identyczny do tego w Pixelu 9.