Google Pixel 9, Pro i Pro XL już tu są. Maluch, jego bliźniak na sterydach i ich wielki brat

Ostatnie trzy generacje Google Pixelów - 6, 7 i 8 miały to do siebie, że firma wypuszczała podstawowy mniejszy model oraz wariant "Pro", z ekranem o większej przekątnej (nie licząc Pixelów z dopiskiem a, które są pokazywane dużo później).



Teraz się to trochę zmienia - są dwa modele Pro - 9 Pro i 9 Pro XL. To nazewnictwo, z którego Google korzystał wiele lat temu aż do Pixela 4 XL.