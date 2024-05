Google Pixel 8 i 8 Pro kontra iPhone 15 i 15 Pro (Max). Kto jest królem smartfonów?

Google Pixel 8 Pro to natomiast cenowa odpowiedź na iPhone'a 15 Pro, ponieważ wyższy model to koszt 4999 zł (15 Pro 128 GB kupimy w kwocie ok. 4900 zł). Bardziej zaawansowany model Google dzieli z tańszym bratem pewne funkcje – m.in. procesor Tensor G3, natomiast ma do dyspozycji co najmniej 12 GB RAM i 128 GB – 512 GB pamięci na dane. 15 Pro ma natomiast układ A17 Pro, który potrafi odpalić gry z konsol, natomiast w codziennym użytkowaniu nie powinno być dużych różnic.