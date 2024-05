Oto najtańszy smartfon Google. Pixel 8a właśnie trafił do Polski

Google Pixel 8a pod względem wyglądu jest bardzo podobny do bardziej zaawansowanego bazowego modelu 8. W systemie operacyjnym i codziennym użytkowaniu również niełatwo będzie rozróżnić telefony, ponieważ najnowszy tańszy model również oferuje topowy procesor Google Tensor G3 znany z droższych 8 i 8 Pro. Czip również jest wsparty koprocesorem Titan M2 do zabezpieczeń oraz ma do dyspozycji 8 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X oraz 128 lub 256 GB wbudowanej przestrzeni na dane UFS 3.1.