Google Pixel 8 i 8 Pro w Polsce. Pierwsze opinie, ceny i dostępność

To, co widać na pierwszy rzut oka, to oczywiście rozmiar, a co za tym idzie - długość przekątnej ekranu. Pixel 8 ma 6,2-calowy wyświetlacz, który pokryty jest szkłem Gorilla Glass 7. W modelu Pixel 8 Pro panel jest większy, bo 6,7-calowy, a do tego kryje go nowsza wersja szkła, czyli Gorilla Glass 8.