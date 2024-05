Google Pixel i jego polskie ceny. Wyczekiwane smartfony wreszcie do nas wleciały

Smartfony Google Pixel 8 i 8 Pro niedługo po październikowej trafiły do niektórych polskich sklepów, które zamawiały je na własną rękę. Podstawowy Pixel 8 128 GB potrafił kosztować ponad 4200 zł, natomiast za bazowego Pixela 8 Pro w wersji 128 GB trzeba było zapłacić ok. 5700 zł. Porównując to z obecnymi cenami, widzimy, że brak oficjalnej dystrybucji sprawiał, że ceny były zawyżone o nawet kilkaset złotych i dzisiaj w praktycznie identycznych pieniądzach możemy kupić wersję 512 GB modelu 8 Pro. Warto było czekać na oficjalną premierę smartfonów Google w Polsce.