Oto nowe smartfony Google'a. Pixel 8 oraz Pixel 8 Pro są naprawdę dobre, a jest jeszcze Pixel Watch

Google Pixel 8 trafił do przedsprzedaży w Niemczech i kosztuje 799 euro (ok. 3700 zł), natomiast za model 8 Pro trzeba zapłacić 1099 euro (ok. 5100 zł). Jeśli urządzenie trafi do polskich sieci elektromarketów - a najpewniej trafi, to trzeba liczyć się ze znacznie wyższymi kwotami.