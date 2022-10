Nadal czegoś tu nie rozumiem. Google Pixel 7 i Google Pixel 7 Pro oficjalnie

Obydwa telefony zostały wyposażone w ten sam aparat z obiektywem ultrawide, o rozdzielczości 12 Mpix, lecz tylko wariant Pro ma w tym aparacie autofocus. Pixel 7 Pro jako jedyny ma też aparat telefoto z matrycą Quad Bayer o rozdzielczości 48 Mpix. Zwykły Pixel 7 również ma tryb telefoto, ale jest on realizowany poprzez przycięcie obrazu z głównego aparatu do wielkości ok. 12,5 Mpix, co w połączeniu z algorytmami przetwarzania ma zaowocować niemal równie dobrą jakością przybliżenia, co w przypadku fizycznego teleobiektywu.