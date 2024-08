Taki jest Google Pixel Watch 3. Wreszcie dostępny w kilku rozmiarach

Co natomiast z baterią? Zarówno w modelu 41 mm, jak i 45 mm sprzęt ma działać do 24 godzin z funkcją zawsze na ekranie, a w trybie oszczędzenia energii do 36 godzin za sprawą baterii 307 i 420 mAh. Większy model ładuje się do pełna w ok. 80 min, mniejszy - godzinę. 45-milimetrowa wersja waży 37 g, z kolei 41-milmetrowy wariant już tylko 31 g.