Jaki będzie Pixel Watch 3? Szykują się duże zmiany względem poprzednika

Jesień to nie tylko czas premiery nowych iPhone'ów i nowej wersji systemu Android, bo wtedy także oczy technologicznego świata kierują się na Google. Wtedy to - podczas wydarzenia Made by Google - koncern oprócz systemu operacyjnego prezentuje swoje własne nowości: smartfony Pixel, smartwatche Pixel Watch oraz słuchawki Pixel Buds.



W tym roku nie będzie inaczej, a już teraz do internetu trafiła garść informacji dotyczących nadchodzącego smartwatcha Google'a, Pixel Watch 3.