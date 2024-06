Już nie zgubisz swoich kluczy. Motorola wlatuje z własnym lokalizatorem

Co ciekawe, Motorola Moto Tag oprócz pokazywania lokalizacji na mapie wspiera też technologię UWB (Ultra Wideband), która, mówiąc w skrócie, pozwala określić położenie z dokładnością nawet do ułamka metra. Do jej wykorzystania będzie potrzebny smartfon wspierający UWB (m.in. Motorola Edge 50 Ultra) - podejrzewam, że będzie działało to podobnie do iPhone’a, który wyświetla lokalizację z precyzją na poziomie 0,1 m.