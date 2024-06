Jestem zakochany. Oto nowe składaki Motoroli - razr 50 i razr 50 Ultra

Odwiedziłem Nowy Jork, aby sprawdzić najnowsze premiery Motoroli. Oprócz nowego, przystępnego cenowo średniaka moto g85 5G i odpowiednika AirTaga, miałem okazję zobaczyć dwie gwiazdy wieczoru: najnowsze składane smartfony razr 50 Ultra i razr 50. Co nowego oferują te modele w porównaniu do poprzedników? I dlaczego zaraz po premierze będziesz chciał pobiec do sklepu po model Ultra?