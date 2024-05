Nie przepłacaj za drogi lokalizator Apple'a. Lidl ma tańszą alternatywę

Lokalizatory Bluetooth to niezwykle przydatne gadżety, które często pozwalają zaoszczędzić wiele nerwów. Szczególnie warto zwrócić uwagę na te działające w sieci Apple Find My, które wykorzystują pobliskie iPhone'y do określenia lokalizacji, co czyni je bardzo skutecznymi. Oryginalny Apple AirTag nie należy jednak do najtańszej elektroniki – jego cena to ok. 150 zł. Alternatywa z Lidla kosztuje trzy razy mniej, a oferuje praktycznie te same funkcje.