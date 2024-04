Teraz łatwiej znajdziesz zgubione urządzenie. Użytkownicy Androida wreszcie się doczekali

W niedalekiej przyszłości ma się to zmienić – od maja sieć ma wspierać nadchodzące lokalizatory Chipolo oraz Pebblebee. Serwis The Verge przekazuje, że w tym roku jeszcze powinniśmy się spodziewać lokalizatorów od Motoroli, Jio oraz Eufy. Gdyby tego było mało, producenci słuchawek – m.in. Sony i JBL mają wypuścić aktualizacje do swoich sprzętów, które sprawią, że słuchawki będą się łączyć z innymi urządzeniami wokół do określenia lokalizacji. Tak jak w przypadku sieci Find My Apple będzie opcja udostępniania tagów innym użytkownikom. Jeśli urządzenie dodane do sieci Google gdzieś się zapodzieje w naszym domu, to otrzymamy informację, jak daleko sprzęt znajduje się od urządzenia Google Nest (o ile takie mamy w domu).