Lidlomix w nowej wersji. Ma to co Thermomix w limitowanej edycji

Tak naprawdę to prawie ten sam „Lidlomix” co wcześniej. Czyli w cenie 2499 zł otrzymuje się maszynę do przygotowywania potraw z 8-calowym ekranem dotykowym, mocnym silnikiem, dostępem do przepisów czy sterowaniem głosowym. Różnica jest taka, że model wprowadzony do sprzedaży od 23 października zmienił kolor.