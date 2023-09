Po co ci Thermomix jak masz lodówkę Samsunga?

Obecnie muszę mieć do tego oddzielną aplikację - Fitatu. Ma ona jednocześnie wadę i zaletę - jest rozwijana przez użytkowników, którzy dodają kolejne produkty. Jeżeli jakiegoś nie ma, to albo trzeba go samemu dodać, albo nie ma co go spożywać, żeby nie zaburzyć makroskładników. Obawiam się, że tej aplikacji może za chwilę zrobić się ciepło, bo zastosowanie sztucznej inteligencji do pozyskiwania takich informacji może podważyć jej sens. Podobnie zresztą jak i innych urządzeń.