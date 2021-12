Trzecią ważną dla mnie zaletą był wygląd Galaxy Watcha. Daleko mu do elegancji klasycznych zegarków, ale jako zegarek sportowy prezentował się w mojej ocenie naprawdę dobrze. Nosiłem go zarówno do codziennego stroju, ale nawet i do marynarki przy co bardziej specjalnych okazji. Podobało mi się to, jak leżał na nadgarstku. Przygoda zakończyła się permanentnym związkiem. Mój cudny Aviator w końcu wylądował w szufladzie. Nadal go kocham, ale wygoda i przydatność smartwatcha są trudne do zignorowania.