Jedna aplikacja, by Samsungiem i LG rządzić. To nigdy nie było tak proste

Standard HCA ma bazować na komunikacji między chmurami, zapewniając obsługę dowolnego urządzenia, które jest podłączone do sieci WiFi - niezależnie czy mówimy tu o pralkach, suszarkach, lodówkach, piekarnikach, czy telewizorach lub robotach odkurzających. Co oznacza, że jeśli będziesz miał urządzenia AGD producentów należące do HCA, to będziesz mógł obsłużyć je (czy chociażby otrzymywać powiadomienia) z dowolnej aplikacji producenta z HCA.